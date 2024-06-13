Вступившая в ВСУ экс-стилист Зеленского умерла при странных обстоятельствах
"Суспильне": Служившая в ВСУ экс-стилист Зеленского умерла от инфаркта
Вступившая в Вооружённые силы Незалежной 40-летняя украинская националистка Александра Рязанцева скончалась от сердечного приступа. Об этом сообщает издание "Суспильне" со ссылкой на пресс-службу её подразделения.
По словам представителей 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ, погибшая "умерла от сердечной недостаточности в больнице Житомира". При этом там указали, что она переводилась в другое подразделение, до её перевода оставался один день. Информацию о смерти Рязанцевой подтвердила её сестра 11 июня. 2 июня женщине исполнилось 40 лет, тогда она написала в соцсетях, что недавно поступила на службу в новое подразделение десантно-штурмовых войск ВСУ. Другая украинская газета опубликовала статью, в которой говорилось, что журналистка умерла на фронте, однако вскоре заметку удалили.
Известно, что Рязанцева в 2022 году вступила в тероборону ВСУ. На одном из видео она грозилась "захватить" Крым, Ростов-на-Дону и "пойти на Белгород". До начала СВО женщина работала стилистом и художником по костюмам для украинских телеканалов. В частности, она лично одевала актёров студии "Квартал 95" и Владимира Зеленского.
Ранее Life.ru рассказывал, что солдатами Российской армии уничтожено спецподразделение "головорезов" ВСУ в Новомихайловке. Разбитая 223-я бригада украинской армии отличалась особой жестокостью и идейной базой для военных преступлений.
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