Вступившая в ВСУ экс-стилист Зеленского умерла при странных обстоятельствах

По словам представителей 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ, погибшая "умерла от сердечной недостаточности в больнице Житомира". При этом там указали, что она переводилась в другое подразделение, до её перевода оставался один день. Информацию о смерти Рязанцевой подтвердила её сестра 11 июня. 2 июня женщине исполнилось 40 лет, тогда она написала в соцсетях, что недавно поступила на службу в новое подразделение десантно-штурмовых войск ВСУ. Другая украинская газета опубликовала статью, в которой говорилось, что журналистка умерла на фронте, однако вскоре заметку удалили.