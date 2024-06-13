Спецназовцы "Центра" уничтожили дронами свыше ста единиц техники ВСУ

С начала проведения специальной военной операции на Украине спецназ группировки "Центр" уничтожил свыше ста единиц техники ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как рассказали в оборонном ведомстве, вражеская техника была уничтожена при помощи расчётов FPV-дронов. В числе достижений группировки, которая действует на Авдеевском направлении, — иностранные танки M1 Abrams и Leopard.

"С помощью специальных очков, в которые встроен экран, оператор дрона видит пространство перед беспилотным аппаратом. Его помощник запускает беспилотник и отслеживает направление полёта, чтобы ориентировать и корректировать работу, снаряд попадает точно в цель. Такая работа в бою — результат долгих тренировок на полигоне", — подчеркнули в ведомстве.