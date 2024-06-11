ВСУ за сутки потеряли свыше 560 бойцов в зоне группировки войск "Запад" 11 июня, 10:57 ВС РФ уничтожили около 560 солдат ВСУ. Обложка © ТАСС / Александр Река

Украинская армия за сутки лишилась до 560 солдат, потерпев сокрушительное поражение вблизи Купянска Харьковской области и Невского в ЛНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ, комментируя продвижение российской группировки войск "Запад".

"Нанесено поражение формированиям 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области и Невское Луганской Народной Республики. ВСУ потеряли более 560 военнослужащих", — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что ВСУ в ходе боевых действий потеряли пять автомобилей, польскую артиллерийскую установку Krab, американскую гаубицу М777, две гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, российские войска поразили пару складов с украинскими боеприпасами.

Также сообщалось, что российские силы ПВО за сутки уничтожили до сорока пяти беспилотников ВСУ, две бомбы Hammer и десять снарядов РСЗО HIMARS. Помимо этого нашим бойцам удалось освободить Артёмовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области.

Авторы Татьяна Миссуми