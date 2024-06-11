Силы ПВО России сбили 45 украинских дронов, 2 бомбы Hammer и 10 снарядов HIMARS 11 июня, 10:40 Российские военные в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские силы ПВО за сутки уничтожили до сорока пяти беспилотников ВСУ, две бомбы Hammer и десять снарядов РСЗО HIMARS. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбито 45 беспилотных летательных аппаратов, 2 управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также 10 реактивных снарядов HIMARS производства США", — уточнили в ведомстве.

Также сообщалось, что российские войска освободили ещё два населённых пункта в зоне спецоперации: Артёмовку в Луганской Народной Республике и Тимковку в Харьковской области.

Авторы Татьяна Миссуми