Российские силы ПВО за сутки уничтожили МиГ-29 и свыше 50 украинских БПЛА 10 июня, 11:13 Работа российских войск на СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские силы ПВО за сутки уничтожили самолёт МиГ-29, противокорабельную ракету "Нептун", две ракеты HARM и пятьдесят один беспилотник ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены: противокорабельная ракета "Нептун", две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, четыре управляемые авиабомбы — Hammer производства Франции и JDAM производства США, семь реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ураган", а также 51 беспилотный летательный аппарат", — уточнили в ведомстве.

Также Минобороны в ходе ежедневного брифинга сообщило, что российские войска освободили населённый пункт Старомайорское в ДНР. Всего с начала этого года ВС РФ взяли под свой контроль почти 50 населённых пунктов.

Авторы Татьяна Миссуми