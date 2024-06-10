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Российские силы ПВО за сутки уничтожили МиГ-29 и свыше 50 украинских БПЛА

10 июня, 11:13
Работа российских войск на СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Работа российских войск на СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские силы ПВО за сутки уничтожили самолёт МиГ-29, противокорабельную ракету "Нептун", две ракеты HARM и пятьдесят один беспилотник ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены: противокорабельная ракета "Нептун", две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, четыре управляемые авиабомбы — Hammer производства Франции и JDAM производства США, семь реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ураган", а также 51 беспилотный летательный аппарат", — уточнили в ведомстве.

Минобороны сообщило о четырёх украинских дронах, уничтоженных за ночь над Брянской областью
Минобороны сообщило о четырёх украинских дронах, уничтоженных за ночь над Брянской областью

Также Минобороны в ходе ежедневного брифинга сообщило, что российские войска освободили населённый пункт Старомайорское в ДНР. Всего с начала этого года ВС РФ взяли под свой контроль почти 50 населённых пунктов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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