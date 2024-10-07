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Регион
7 октября, 08:36

В ВГТРК рассказали о последствиях хакерской атаки на сервисы холдинга

Хакерская атака на ВГТРК не нанесла существенного урона работе холдинга

Хакерская атака на Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК) не нанесла серьёзного урона работе медиахолдинга. Сейчас специалисты устраняют последствия вмешательства, всё работает штатно. Об этом заявили в пресс-службе ВГТРК.

«В ночь на 7 октября онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке, однако существенный урон работе медиахолдинга нанесён не был», цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что холдинг ВГТРК подвергся серьёзной хакерской атаке утром 7 октября. Источники уточняли, что отключились как внутренние сервисы, так и службы онлайн-трансляции компании. В холдинг ВГТРК входят федеральные каналы: «Россия-1», «Россия -24», «Россия Культура» и др.

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Александра Вишнякова
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