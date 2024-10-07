В ВГТРК рассказали о последствиях хакерской атаки на сервисы холдинга
Хакерская атака на ВГТРК не нанесла существенного урона работе холдинга
Хакерская атака на Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК) не нанесла серьёзного урона работе медиахолдинга. Сейчас специалисты устраняют последствия вмешательства, всё работает штатно. Об этом заявили в пресс-службе ВГТРК.
«В ночь на 7 октября онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке, однако существенный урон работе медиахолдинга нанесён не был», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что холдинг ВГТРК подвергся серьёзной хакерской атаке утром 7 октября. Источники уточняли, что отключились как внутренние сервисы, так и службы онлайн-трансляции компании. В холдинг ВГТРК входят федеральные каналы: «Россия-1», «Россия -24», «Россия Культура» и др.