Где и какие грибы собирать осенью в 2024 году: лайфхаки от грибников, как выбрать лучшие места Даже в середине осени лес может порадовать хорошим урожаем, если знать, где какие грибы искать. Life.ru составил карту осенних даров по Московской и Ленинградской областям. 7 октября, 15:07 Какие секретные места на карте Подмосковья знают грибники. Обложка © ТАСС / Валерий Матыцин

Карта грибных мест Подмосковья

Октябрь и ноябрь — последние месяцы сезона сбора грибов, но это вовсе не значит, что тихая охота подходит к концу. Самыми урожайными направлениями на карте грибных мест Подмосковья являются южное и западное. Начинается южное направление с района Серпухова, включая Приокско-Террасный заповедник и прилегающие территории, а западное — с района Звенигорода. На востоке Подмосковья грибные урожаи не столь впечатляющие. Однако благодаря сосновым лесам иногда можно собрать много маслят. На севере, в окрестностях Дубны, практически каждый год удачливые грибники набирают множество лисичек. Белые грибы чаще встречаются на юге и западе.

Грибная карта Подмосковья осенью 2024 года. Инфографика © Life.ru

В сообществе «Грибы в Подмосковье 2024» любители тихой охоты делятся своими грибными местами. Среди них — Домодедовский район, Орехово-Зуевский городской округ, Конаковский и Клинский районы. Кроме того, грибники пишут о своих находках в социальных сетях и в специальных тематических картах.

Сезон грибов в Подмосковье

Сезон грибов в Подмосковье обычно начинается в конце весны, примерно в мае, и продолжается до поздней осени — до октября – ноября. В зависимости от погодных условий, сбор грибов может родлиться и до первого снега.

Август и сентябрь считаются пиком грибного сезона в Подмосковье — это время, когда можно собирать опята, рыжики, моховики и многие другие виды. В октябре и ноябре продолжается сбор поздних грибов, таких как опята и осенние грузди, особенно после тёплых дождей. «Охота» зависит от погодных условий — идеальными считаются тёплые и дождливые периоды, когда грибы быстро растут и становятся особенно многочисленными.

Грибные места в Ленинградской области

Грибная карта Ленинградской области осенью 2024 года.Инфографика © Life.ru

Среди самых популярных грибных направлений в Ленинградской области выделяются Выборгский, Всеволожский, Ломоносовский, Гатчинский, Тосненский и Кировский районы. Они находятся недалеко от Санкт-Петербурга, и добраться до них можно как на машине, так и на общественном транспорте.

Жители Петербурга редко посещают восточные районы области, поскольку они расположены далеко от города, это даёт шанс найти тихие и неисхоженные лесные опушки. Рекомендуется обратить внимание на Лодейнопольский, Тихвинский, Подпорожский и Бокситогорский районы.

В южной части региона, в Лужском районе, грибы можно собирать с середины весны до поздней осени. О самых грибных местах Ленобласти рассказывают в тематическом паблике «ВКонтакте».

Сезон грибов в Ленинградской области

Грибной сезон в Ленинградской области стартует с середины весны и продолжается вплоть до поздней осени. Август и сентябрь — лучшие месяцы для сбора грибов, когда появляются белые грибы, грузди, рыжики и опята. В это время многие леса буквально полны грибами и опытные грибники спешат воспользоваться идеальными условиями для сбора.

Поздняя осень, октябрь и ноябрь, в Ленобласти могут порадовать урожаем, особенно если погода остаётся мягкой и влажной. В этот период появляются осенние опята, вешенки, грузди и рядовки, которые способны расти даже при понижении температуры.

Где искать грибы — 5 советов от грибников

Тайные знания грибников по сбору урожая. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Если вы хотите собрать богатый урожай грибов, важно знать, где и как их искать. А в этом помогут пять советов от грибников. Перед тем как отправиться на тихую охоту, стоит изучить все грибы дома. Изучите, какие грибы являются наиболее распространёнными и ценными. Начните с базовых видов, таких как белый гриб, подберёзовик и подосиновик, и запомните их внешний вид. Для начала сделайте акцент на сборе именно этих грибов, а уже потом постепенно расширяйте свой список съедобных находок, изучая новые виды. Обратить внимание на тип леса и растительность. Разные виды грибов предпочитают различные условия: белые грибы и подосиновики растут в хвойных и смешанных лесах, подберёзовики — в лиственных. Также грибы часто растут в местах со мхом, подстилкой из опавших листьев и вблизи поваленных деревьев, где сохраняется влажность. Выбирать утренние часы для похода за грибами. Ранним утром в лесу меньше людей — и у вас больше шансов найти грибы первыми. Помнить о погодных условиях. Грибы активно растут после дождя, когда почва увлажнена, а температура воздуха умеренная. Довериться профессионалам. Например, в группу «Грибы — моё хобби» новички скидывают фотографии прямо в режиме онлайн. Знатоки сразу подскажут, стоит брать этот гриб или нет. Также перед походом в лес стоит скачать приложение для определения грибов: iNaturalist, ShroomID, Shroomify и другие.

Какие грибы собирать осенью

В октябре – ноябре можно найти поздние грибы. В лесах Московской и Ленинградской областей их можно найти поздней осенью, когда уже наступают холодные дни. Эти грибы устойчивы к прохладным температурам и встречаются в различных типах лесов.

Как выглядят съедобные маслята

Цвет шляпки маслят может варьироваться от жёлтого до тёмно-коричневого, придавая грибу характерный «маслянистый» вид. Фото © ТАСС / Steffen Schellhorn

Как выглядят съедобные маслята, узнать не сложно. Маслята легко узнать по их выпуклой шляпке с слизистой и блестящей поверхностью. Цвет шляпки может варьироваться от светло-жёлтого до тёмно-коричневого, придавая грибу характерный «маслянистый» вид. На нижней стороне шляпки расположен трубчатый слой, который у молодых грибов имеет ярко-жёлтый цвет, а со временем становится зеленоватым. Ножка — цилиндрической формы, светло-желтая, иногда с кольцом, а мякоть — плотная и белая, с приятным грибным ароматом, не меняющая цвет на срезе.

Эти грибы легко отличить от несъедобных двойников: у маслят отсутствует сетчатый рисунок на ножке, а также нет изменения цвета мякоти при разрезании. Их трубчатая структура и гладкая, слизистая шляпка являются надёжными признаками, которые помогают распознать съедобные маслята среди других грибов в лесу.

Маслята предпочитают сосновые леса с кислой почвой и часто встречаются вдоль лесных тропинок и на опушках. Они растут группами, особенно активно — с середины лета до конца осени, после дождей, когда условия наиболее благоприятны для их роста.

Как выглядят съедобные опята

Съедобные опята имеют шляпку диаметром от 3 до 10 сантиметров. Фото © Wikipedia

Опята, как они выглядят? Съедобные опята имеют шляпку диаметром от 3 до 10 сантиметров, которая на ранних стадиях роста полусферическая, а затем становится плоской. Цвет шляпки — от светло-жёлтого до медового или буроватого, и она покрыта мелкими чешуйками, которые со временем могут исчезать. В центре шляпка часто имеет более тёмный оттенок. Пластинки под шляпкой у молодых грибов светлые, а у более зрелых становятся тёмными.

Ножка у опят длинная, до 10–15 сантиметров, в нижней части более тёмная, с характерным кольцом — остатком покрывала, которое защищало пластинки на ранней стадии роста. Кольцо — один из важных признаков, по которому можно отличить съедобные опята от ложных.

Отличие от ложных опят: кольцо на ножке. У съедобных опят всегда есть светлое кольцо на ножке. Ложные опята, например серно-жёлтые или кирпично-красные, такого кольца не имеют;

У съедобных опят всегда есть светлое кольцо на ножке. Ложные опята, например серно-жёлтые или кирпично-красные, такого кольца не имеют; цвет шляпки и пластинок. Ложные опята имеют более яркую окраску шляпки — серно-жёлтую, оранжевую или кирпично-красную. Пластинки под шляпкой у ложных опят часто тёмные, бурые или зелёные, тогда как у съедобных опят они светлые.

Как выглядят съедобные белые грибы

Снизу шляпка белого гриба покрыта трубчатым слоем, который к старости желтеет. Фото © Wikipedia / Paffka

Как выглядят боровички? Белый гриб характеризуется большой, мясистой шляпкой, размеры которой могут колебаться от 5 до 30 сантиметров в зависимости от условий произрастания и возраста гриба. Шляпка окрашена в оттенки от светло-бежевого до тёмно-коричневого цвета. Её поверхность обычно гладкая, но может быть слегка бархатистой, а при засушливой погоде покрывается трещинами. В отличие от многих других грибов мякоть белого гриба на разрезе остаётся белой, что и обусловило его название.

Снизу шляпка покрыта трубчатым слоем, который у молодых экземпляров имеет белый цвет, а по мере старения гриба становится желтовато-зелёным. Трубчатый слой отделяется довольно легко. Ножка белого гриба массивная и толстая, достигающая до 20 сантиметров в высоту и до 10 сантиметров в ширину, часто расширяющаяся у основания. Верхняя часть ножки имеет сетчатый рисунок, а её цвет варьируется от белого до светло-коричневого.

Как выглядят съедобные волнушки

Съедобные волнушки имеют выпуклую шляпку, которая со временем становится плоской. Фото © Wikipedia / Strobilomyces

Съедобные волнушки легко узнать по их внешнему виду. Как они выглядят? Эти грибы имеют выпуклую шляпку, которая со временем становится плоской, с выраженным углублением в центре. Диаметр шляпки колеблется от 4 до 12 сантиметров, а её поверхность покрыта кольцами. Цвет шляпки варьируется от светло-розового до насыщенного розового, иногда с лёгким желтоватым оттенком, что делает волнушки заметными на лесной подстилке.

Края шляпки у волнушек часто завёрнуты вниз, особенно у молодых грибов, а её поверхность может быть покрыта небольшим пушком. Пластинки, находящиеся под шляпкой, довольно частые, белого или светло-розового цвета. Ножка у этих грибов плотная, цилиндрическая, высотой от 3 до 7 сантиметров и обычно имеет тот же цвет, что и шляпка, но несколько светлее. Мякоть волнушки белая, плотная, выделяющая млечный сок, который при контакте с воздухом остаётся белым и обладает характерным острым вкусом.

Авторы Анна Розанова