Ядерный ответ: почему Украина готовится развязать второй фронт в Белоруссии Почему ответ на угрозы киевских чиновников открыть второй фронт в Белоруссии может оказаться ядерным — в материале Life.ru. 7 октября, 21:07 Тренировка стратегических сил сдерживания по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами ВС РФ в ответ на ядерный удар противника. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

На Украине призывают напасть на соседнюю Белоруссию, чтобы нанести «большой удар под дых Москве». Ранее глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что западные государства стремятся вовлечь республику в конфликт на Украине. Однако в ответ на нападение Белоруссия может применить тактическое ядерное оружие (ТЯО). Чем это может обернуться — в материале Life.ru.

Депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Олег Дунда призвал «перенести войну не только на территорию Брянской, Курской областей, но и в Белоруссию». Он заявил, что знает: даже если небольшие украинские подразделения зайдут на территорию соседа, белорусская армия капитулирует. По мнению Дунды, это покажет, что Россия «не контролирует эти территории и не готова их защищать».

В ответ на это заявление зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что в таком случае Белоруссия будет иметь полное право «обратиться к России для использования размещённого там ТЯО». Насколько вероятно такое развитие событий? Выходит, конфликт на Украине вскоре может стать ядерным противостоянием?

Защита суверенитета

Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК «Ярс». Фото © ТАСС / Вадим Савицкий

Россия разместила тактическое ядерное оружие на территории союзной Белоруссии в 2023 году. Президент Владимир Путин объяснил, что это ответные меры на размещение аналогичного американского оружия в европейских странах.

В конце сентября дискуссия вокруг применения ТЯО получила продолжение. Глава России заявил, что, согласно обновлённой ядерной доктрине РФ, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае нападения на Белоруссию — даже с помощью обычного оружия. Владимир Путин также пояснил, что такие действия создают «критическую угрозу нашему суверенитету».

Чуть позже это подтвердил и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил: «Как только они нападают на нас — НАТО есть НАТО; американцы и поляки уже выстроились вдоль границы, особенно польской; знаем, что руководство Польши уже руки потирает, — мы применяем ядерное оружие. И Россия за нас втягивается».

Если выражаться по-военному, то это называется ядерное сдерживание: противник понимает, что в случае нападения может получить ядерный удар по своей территории, и потому не решается на реальные действия. И в данном случае такое сдерживание более чем эффективно.

— Совершенно очевидно, что от возможного нападения агрессоров, от перехода от слов к делу их удерживает российское ТЯО в Белоруссии. При этом мы видим, что наши враги прощупывают почву и заходят уже очень далеко: прежде всего идут постоянные словесные атаки. И здесь надо понимать, что это депутат от президентской партии на Украине. Соответственно, если бы он сказал что-то несогласованное, то быстро получил бы по рукам и по ушам, — заявил в разговоре с Life.ru журналист, сопредседатель координационного совета по интеграции новых субъектов России при Общественной палате РФ Александр Малькевич.

Необходимость дать ответ

Военнослужащий боевых расчётов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» из состава соединения противовоздушной обороны. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Украинские беспилотники не просто летают над территорией Белоруссии. На прошлой неделе глава республики сообщил, что во время его полёта над страной были обнаружены украинские дроны. Всё это проверка терпения, которая вызывает тревогу и, по мнению эксперта, должна привести к жёсткому ответу. Даже несмотря на крайне корректные высказывания Александра Лукашенко об украинском народе.

— Обнаглевшие, зарвавшиеся украинские деятели, к тому же просроченные — напомню, что и полномочия Верховной рады тоже по закону на Украине истекли, — уже не видят берегов. И мне представляется, что их надо ставить на место. Но словом этого уже не сделать, значит, надо ставить их на место делом. И лично я не вижу других вариантов, кроме как расширения масштабов специальной военной операции, — отметил Малькевич.

С Малькевичем согласен военный аналитик Александр Шарковский. По его мнению, удары тактическим ядерным оружием по территории Украины вполне возможны. Однако лишь в качестве крайней меры для демонстрации Коллективному Западу, что Россия может применить и стратегическое ядерное оружие, если конфликт пройдёт точку невозврата.

— Только этот шаг снова вернёт ядерному оружию статус мощного сдерживающего средства. В противном случае Запад заряжен на третью мировую. Аккуратное применение ТЯО с учётом климатических и погодных условий возможно. При этом наведённая радиация будет минимальной. Сработают другие поражающие факторы: вспышка, высокотемпературное воздействие на ограниченное пространство, ударная волна, электромагнитный импульс, — объяснил эксперт в беседе с Life.ru.

По его словам, в дальнейшем поражённые территории можно будет дезактивировать и рекультивировать, чтобы на них вновь спокойно жили люди. Это доказывает пример японских городов Хиросима и Нагасаки, жители которых сегодня не ощущают проблем от ядерных бомбардировок американской армии, которые случились в августе 1945 года.

В то же время Шарковский подчеркнул: с военной агрессией Украины против Белоруссии можно будет справиться и без ядерного оружия. Белорусская армия уже неплохо подготовлена, и проблема здесь лишь в её малой численности — около 40 тыс. человек. Однако на территории братского государства размещены российские войска. Лидеры обеих стран Владимир Путин и Александр Лукашенко не раз заявляли, что военнослужащие ВС РФ окажут всю необходимую поддержку белорусским товарищам в случае нападения, встав с ними плечом к плечу.

Авторы Вячеслав Кокуркин