Пенсионеры станут получать больше на вкладах: как увеличить доход Пенсионеры стали охотнее держать деньги на вкладах, так как проценты постоянно растут. Но не все знают, что могут увеличить свой доход. Какой вклад открыть пенсионеру, чтобы получать больше? 7 октября, 21:11 Экономисты рассказали, как пенсионерам получить максимальный доход на вкладах. Обложка © ТАСС / Роман Храмовник

Проценты по вкладам стали расти после того, как Центробанк начал повышать ключевую ставку. Регулятор проводит жёсткую денежно-кредитную политику, чтобы снизить уровень инфляции. В сентябре ставку повысили до 19%. Сейчас обсуждается её возможное повышение на ближайшем заседании ЦБ в октябре. Всё это не может не отражаться на процентах по вкладам. При этом пенсионеры, которые кладут деньги на хранение в банк, не всегда выбирают самые выгодные варианты. В итоге они могут терять до 10–15% дохода.

Сейчас многие банки предлагают специальные условия для пенсионеров. Чтобы получить максимальный доход от вкладов, стоит обратить внимание на несколько ключевых аспектов. Об этом рассказала руководитель филиала страхового брокера AMsec24 Ирина Панова.

Она отметила, что многие банки предлагают специальные депозиты для пенсионеров с повышенной процентной ставкой. Эти вклады могут иметь более выгодные условия по сравнению с обычными депозитами. Стоит ознакомиться с предложениями нескольких банков и сравнить условия. Впрочем, специалисты рекомендуют не искать вклады только с маркировкой «для пенсионеров». Лучше присмотреться ко всем продуктам банков.

В этом и заключается главный нюанс. Многие пожилые люди ограничивают себя в выборе вкладов. Они смотрят или только на «пенсионные» продукты, или на все предложения, но только в рамках того банка, где получают пенсию.

— Сейчас выгоднее всего вклады с надбавкой для новых клиентов. Новым клиентом может стать любой, неважно — пенсионер или нет. Также работает и опция «новые деньги». Если вы и были ранее клиентом банка, но в последние несколько месяцев не хранили там средства, то новый вклад будет по повышенной ставке. Обычно это +0,5–1,5 пп к ставкам для действующих клиентов, — рассказала менеджер продукта «Вклады» в «Сравни» Мария Татаринцева.

По её словам, хорошая стратегия для пенсионера: быть клиентом нескольких крупных банков из топ-10. Тогда они могут перекладывать деньги из одного в другой, пользуясь повышенными ставками для новых денег и новых клиентов. Сейчас выгодные условия для новых вкладчиков есть во всех крупнейших банках.

— Обычно более высокие процентные ставки предлагают на долгосрочные вклады. Если пенсионер может позволить себе не трогать деньги на протяжении определённого времени, имеет смысл рассмотреть вклад на срок от одного года и более. Также важно выбирать вклад с капитализацией процентов, когда начисленные проценты добавляются к основной сумме вклада. Это позволит получать доход не только на первоначальную сумму, но и на уже начисленные проценты, — отметила Ирина Панова.

Она рекомендовала внимательно изучить условия разных банков. Важно обратить внимание на комиссии, возможность досрочного снятия средств и минимальную сумму вклада. Используйте онлайн-сервисы и таблицы сравнений, чтобы быстро оценить предложения.

Следует учитывать, что вклады в российских банках застрахованы в рамках системы страхования вкладов. Это значит, что в случае банкротства банка гарантированно вернут деньги на сумму до 1,4 миллиона рублей.

— Если пенсионер готов к риску, можно рассмотреть инвестиционные продукты, такие как облигации или паевые инвестиционные фонды. Такие инструменты могут предложить более высокий доход, но важно помнить о рисках. Не стесняйтесь обращаться за консультацией к финансовым консультантам или в банки. Они могут предложить персонализированные решения в зависимости от финансового положения и целей пенсионера, — добавила Ирина Панова.

Некоторые банки предлагают возможность пополнять вклад без потери процентов. И если вам нужны деньги, узнайте, можно ли их частично снять с вклада без потери процентов. Такую рекомендацию дал частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

По его оценкам, для пенсионеров больше всего подойдёт сберегательный счёт. Это особенно актуально для людей, у которых есть небольшие сбережения, но которым периодически нужно снимать какие-то суммы.

Авторы Нина Важдаева