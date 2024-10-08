«Там нет глобального потепления»: Учёный раскрыл правду об изменениях в Антарктиде Сравнение спутниковых снимков разных лет показывает всё больше зелёных оттенков на самом холодном материке Земли. Life.ru выяснял, означает ли это скорое исчезновение полярных ледников. 7 октября, 21:23 Биолог рассказал об изменении климата в Антарктиде. Обложка © Шедеврум

Это самая посещаемая часть Южного континента — Антарктический полуостров. Недавно исследователи обобщили его спутниковые снимки, сделанные космическими аппаратами серии Landsat с 1986 по 2021 годы в одно и то же время года: в марте. В Антарктике это конец лета. Получилась вот такая приблизительно картина, на которой в принципе всё достаточно понятно.

Картина изменений площади растительного покрова на Антарктическом полуострове с 1986 года. Фото © Nature geoscience

Учёные подсчитали, что с 80-х годов площадь растительного покрова на полуострове увеличилась почти в 12 раз. А в целом по всей Антарктиде примерно с 2016 года «озеленение» резко ускорилось на 30%: если до этого мхи и прочая растительность захватывали по 300 квадратных метров в год, то теперь — уже по 400 с лишним. Как и следовало ожидать, это произошло одновременно с резким усилением темпов таяния ледников.

— Я в Антарктиде был в 85-м году, после этого многократно бывал и своими глазами видел, как там увеличилась площадь покрытия зелёными растениями, и не только мхами, но и высшими растениями, цветковыми. Если в 85-м году там были маленькие куртинки (группы кустарников. – Прим. Life.ru), то примерно году в 2020-м уже были целые луга. И если в 85-м я гвоздичных там не видел, то сейчас они появились, — рассказал Life.ru исследователь растительности полярных регионов, заведующий лабораторией Ботанического института имени В.Л. Комарова Михаил Андреев.

Ранее учёные объясняли, что этот процесс как бы сам себя ускоряет: тающие ледники становятся темнее, тем самым поглощают больше солнечного света и от этого оттаивают ещё быстрее. Таким же образом остающаяся безо льда тёмная земля тоже вбирает больше солнечной энергии. При этом, как отмечается в недавнем исследовании, живая природа — ещё один интересный фактор: мхи способны разрастаться даже на практически голых скалах и по мере своего накопления и естественного отмирания создают новые почвенные слои, а пингвины землю вытаптывают и обогащают отходами своей жизнедеятельности.

Тем не менее не стоит опасаться скорого превращения Антарктиды в «зелёный континент», уверяет доктор биологических наук.

— В Антарктиде не существует такого глобального потепления. Оно идёт пятнами. В районе Антарктического полуострова, Чукотки и Аляски потепление идёт очень быстро, а есть места, где, наоборот, происходит похолодание, — подчеркнул Михаил Андреев.

По словам биолога, холоднее становится, например, в районе Земли Эндерби, где находится антарктическая станция «Молодёжная», а также в окрестностях станции «Прогресс» на востоке континента.

Кроме того, как отметил доктор биологических наук, климатические изменения в Антарктиде происходят циклически, более тёплые и холодные периоды чередуются: к примеру, в 2007 году потепление в районе Антарктического полуострова закончилось и сменилось «наступлением ледника». По его словам, во многих местах произрастания лишайников они стали погибать, и так продлилось несколько лет. Учёный считает, что сейчас идёт очередной более тёплый период. В любом случае биолог убеждён, что имеющий многокилометровую толщину ледовый покров Антарктиды не может исчезнуть за несколько ближайших десятилетий.

— Это процесс значительно более медленный, и так, чтобы при нашей жизни Антарктида утратила льды, представить себе очень сложно. Такого определённо не будет, — заключил доктор биологических наук.

Авторы Адель Романенкова