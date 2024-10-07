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7 октября, 20:09

Федерация триатлона России поможет семье погибшей в Барселоне спортсменки

Старт плавательного этапа триатлона IronMan. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ironmantri

Старт плавательного этапа триатлона IronMan. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ironmantri

Федерация триатлона России выразила соболезнования семье петербурженки Елены Смирновой, которая утонула на соревнованиях IronMan в Барселоне. Родным спортсменки пообещали оказать всю необходимую помощь.

В рамках турнира необходимо преодолеть четыре километра вплавь, затем проехать 180 километров на велосипеде и пробежать почти 42 километра. Россиянка начала тонуть на плавательном этапе, подав сигнал о помощи. Участницу состязания извлекли из воды и госпитализировали, но спасти её не удалось. Точные выводы о причинах смерти опытной спортсменки, которая в четвёртый раз принимала участие в соревнованиях, позволит сделать вскрытие тела.

«Федерация триатлона России связалась с близкими погибшей, Европейской и Всемирной федерациями триатлона. Семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь», — гласит публикация.

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Напомним, соревнования с трагичным исходом прошли в Барселоне 6 октября. Тело Елены Смирновой всё ещё находится в Испании. Родные спортсменки пытаются как можно быстрее вернуть его в Россию.

Илья Пушкарев
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