В Греции в море утонули женщина и её дочь, приехавшие на отдых из Украины

В Греции утонули две гражданки Украины — мать и дочь, приехавшие в страну на отдых. О трагическом происшествии сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на МИД Незалежной.

«30 сентября посольство Украины в Греческой Республике получило сообщение от Береговой охраны острова Корфу (Греция) о смерти двух гражданок Украины, произошедшей на море. Предварительно установлено, что погибшие находились в Греции с целью отдыха», — сказано в публикации.

Личности утонувших уже выяснены, ими оказались мать и дочь 1973 и 1992 годов рождения соответственно. Их родных уже оповестили о случившемся.