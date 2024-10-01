Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 19:09

В Греции в море утонули женщина и её дочь, приехавшие на отдых из Украины

В Греции утонули две гражданки Украины — мать и дочь, приехавшие в страну на отдых. О трагическом происшествии сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на МИД Незалежной.

«30 сентября посольство Украины в Греческой Республике получило сообщение от Береговой охраны острова Корфу (Греция) о смерти двух гражданок Украины, произошедшей на море. Предварительно установлено, что погибшие находились в Греции с целью отдыха», — сказано в публикации.

Личности утонувших уже выяснены, ими оказались мать и дочь 1973 и 1992 годов рождения соответственно. Их родных уже оповестили о случившемся.

В аквапарке Череповца утонул 11-летний мальчик, возбуждено уголовное дело
В аквапарке Череповца утонул 11-летний мальчик, возбуждено уголовное дело

Ранее Life.ru рассказывал о массовой гибели людей в Индии во время фестиваля «Дживитпутрика». Праздник идёт несколько дней, в течение которых проводятся священные купания в местных водоёмах. За один день таких гуляний утонули по меньшей мере 43 человек, в их числе 37 детей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Richard Whitcombe

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Греция
  • Украина
  • В мире
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров