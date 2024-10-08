+1 фобия: Зажигалка в кармане чуть не спалила жительницу Вологды
Жительница Вологды загорелась по пути домой из-за зажигалки в кармане
В Вологде 64-летняя женщина едва не сгорела заживо из-за зажигалки, которая находилась у неё в кармане. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Всё случилось, когда россиянка возвращалась из магазина. Женщина закурила по дороге домой и положила зажигалку в карман, однако позже заметила, что её одежда загорелась.
«Потушить женщину помогли очевидцы. Пострадавшая госпитализирована», — сообщили в министерстве.
Сотрудники МЧС РФ напомнили о необходимости соблюдать осторожность при использовании огнеопасных предметов и не прибегать к использованию неисправных зажигалок.
Ранее Life.ru рассказывал о гибели двух детей в результате пожара под Челябинском. Трагедия произошла в городе Куса. Там загорелись частный дом и надворные постройки. В огне скончались 3-летний мальчик и девочка в возрасте 1 год 8 месяцев.
Shutterstock / FOTODOM / Jomic