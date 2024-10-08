Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
8 октября, 09:53

+1 фобия: Зажигалка в кармане чуть не спалила жительницу Вологды

Жительница Вологды загорелась по пути домой из-за зажигалки в кармане

В Вологде 64-летняя женщина едва не сгорела заживо из-за зажигалки, которая находилась у неё в кармане. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Всё случилось, когда россиянка возвращалась из магазина. Женщина закурила по дороге домой и положила зажигалку в карман, однако позже заметила, что её одежда загорелась.

«Потушить женщину помогли очевидцы. Пострадавшая госпитализирована», — сообщили в министерстве.

Сотрудники МЧС РФ напомнили о необходимости соблюдать осторожность при использовании огнеопасных предметов и не прибегать к использованию неисправных зажигалок.

В Феодосии перекрыли съезд с «Тавриды» к побережью из-за пожара на нефтебазе
В Феодосии перекрыли съезд с «Тавриды» к побережью из-за пожара на нефтебазе

Ранее Life.ru рассказывал о гибели двух детей в результате пожара под Челябинском. Трагедия произошла в городе Куса. Там загорелись частный дом и надворные постройки. В огне скончались 3-летний мальчик и девочка в возрасте 1 год 8 месяцев.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jomic

Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Вологодская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров