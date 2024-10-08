+1 фобия: Зажигалка в кармане чуть не спалила жительницу Вологды

В Вологде 64-летняя женщина едва не сгорела заживо из-за зажигалки, которая находилась у неё в кармане. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Всё случилось, когда россиянка возвращалась из магазина. Женщина закурила по дороге домой и положила зажигалку в карман, однако позже заметила, что её одежда загорелась.

«Потушить женщину помогли очевидцы. Пострадавшая госпитализирована», — сообщили в министерстве.

Сотрудники МЧС РФ напомнили о необходимости соблюдать осторожность при использовании огнеопасных предметов и не прибегать к использованию неисправных зажигалок.