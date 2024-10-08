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8 октября, 09:58

«Хочу, и всё»: Тренер озвучила вероятную причину гибели триатлонистки из РФ в Барселоне

Тренер Шершень: Погибшая в Барселоне триатлонистка поехала на турнир спонтанно

Российская спортсменка Елена Смирнова, которая погибла на турнире по триатлону в Барселоне, поехала туда спонтанно. Об этом сообщила тренер Екатерина Шершень, с которой девушка начинала тренироваться.

По словам Шершень, Смирнова не занималась триатлоном профессионально. Она была обычным любителем и приходила на тренировки после работы.

«В последний год она тренировалась с московскими ребятами. Мы поддерживали связь, но на тренировках давно не пересекались. У неё был свой бизнес, маникюрный салон... На старт она спонтанно поехала, такое решение было, прямо «хочу, и всё», — рассказала собеседница 360.ru.

По мнению тренера, причиной трагедии могло стать отсутствие на турнире близких людей для поддержки. Из-за большого количества работы Смирнова была перегружена эмоционально и физически. Кроме того, у спортсменки были свои фобии, например, она боялась открытой воды. Шершень предположила, что рядом не оказалось человека, который успокоил бы и направил девушку.

Федерация триатлона России поможет семье погибшей в Барселоне спортсменки
Федерация триатлона России поможет семье погибшей в Барселоне спортсменки

Напомним, соревнования с трагичным исходом прошли в Барселоне 6 октября. Елена Смирнова вышла на старт заплыва на 3,86 километра. На дистанции она начала тонуть и подавала сигналы организаторам. Спортсменку вытащили из воды и увезли в больницу, где попытались спасти, но безрезультатно. Её тело всё ещё находится в Испании. Родные спортсменки пытаются как можно быстрее вернуть его в Россию. Федерация триатлона РФ пообещала помочь семье Елены.

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Алёна Зиновьева
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