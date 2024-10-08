«Обожаю»: Нижегородская шаурма покорила американского баскетболиста «Пари НН»
Баскетболист «Пари НН» из США Наталл заявил, что обожает нижегородскую шаурму
Зак Наталл. Обложка © nn-basket.ru
Защитник баскетбольного «Пари НН» американец Зак Наталл рассказал о своих впечатлениях от Нижнего Новгорода и признался в любви к местной шаурме. Его слова передаёт «Чемпионат». По его словам, сам город «очень хороший».
«Мне очень понравилась одна пиццерия и ещё одно место со вкусной шаурмой. Я просто обожаю его», — сказал баскетболист.
Наталл присоединился к «Пари НН» в июле 2024 года. В среднем он набирает 15,8 очка за матч.
Каждый рецепт «пищи богов» по-своему уникален. Видимо, в Нижнем Новгороде знают некоторые секреты успешной рецептуры. Возможно, турецким представителям следует привезти пару образцов нижегородской шаурмы в Европу, поскольку ранее Турция захотела добиться от Еврокомиссии защищённого статуса для донер-кебаба, поскольку Германия «испортила» её оригинальный рецепт турецкого кулинарного достояния.