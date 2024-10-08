«Обожаю»: Нижегородская шаурма покорила американского баскетболиста «Пари НН»

Защитник баскетбольного «Пари НН» американец Зак Наталл рассказал о своих впечатлениях от Нижнего Новгорода и признался в любви к местной шаурме. Его слова передаёт «Чемпионат». По его словам, сам город «очень хороший».

«Мне очень понравилась одна пиццерия и ещё одно место со вкусной шаурмой. Я просто обожаю его», — сказал баскетболист.

Наталл присоединился к «Пари НН» в июле 2024 года. В среднем он набирает 15,8 очка за матч.