Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
8 октября, 12:23

В США признали, что украинская ПВО бессильна перед эффективной тактикой авиаударов Армии России

NYT: Дроны ВС РФ истощают украинскую ПВО перед разрушительными ударами ракет

Армия России разработала эффективный способ наносить удары по объектам ВС Украины, комбинируя атаки беспилотниками и ракетами. Об этом сообщает издание New York Times.

«Российские воздушные атаки в течение последнего месяца в основном осуществлялись с помощью беспилотников, что, по мнению военных экспертов, является стратегией прощупывания и истощения украинских ПВО перед началом более мощных воздушных атак с использованием большего количества ракет», — утверждается в материале.

Автор обращает внимание на то, что у российской тактики атаки двумя волнами БПЛА есть ряд главных преимущества. В первую очередь это вынуждает ВСУ перехватывать беспилотные аппараты, что истощает запас ракет. Во-вторых, при отражении атаки вскрываются позиции украинских средств ПВО, что помогает ВС РФ в планировании следующих ударов.

В Павлограде и Днепре прогремели взрывы, звучит воздушная тревога
В Павлограде и Днепре прогремели взрывы, звучит воздушная тревога

В качестве подтверждения эффективности российских авиаударов можно вспомнить серию взрывов, которая накануне прогремела на Украине. От мощности атаки у местных тряслись стёкла в окнах, удары пыталась отразить украинская ПВО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров