В США признали, что украинская ПВО бессильна перед эффективной тактикой авиаударов Армии России

Армия России разработала эффективный способ наносить удары по объектам ВС Украины, комбинируя атаки беспилотниками и ракетами. Об этом сообщает издание New York Times.



«Российские воздушные атаки в течение последнего месяца в основном осуществлялись с помощью беспилотников, что, по мнению военных экспертов, является стратегией прощупывания и истощения украинских ПВО перед началом более мощных воздушных атак с использованием большего количества ракет», — утверждается в материале.

Автор обращает внимание на то, что у российской тактики атаки двумя волнами БПЛА есть ряд главных преимущества. В первую очередь это вынуждает ВСУ перехватывать беспилотные аппараты, что истощает запас ракет. Во-вторых, при отражении атаки вскрываются позиции украинских средств ПВО, что помогает ВС РФ в планировании следующих ударов.