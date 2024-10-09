«Мы их всех переколем»: как футболисты в СССР хитрым способом улучшали бутсы, чтобы побеждать Динамовец Александр Новиков в советское время придумал свой личный способ усовершенствовать бутсы. Подробнее читайте в тексте Life.ru. 8 октября, 21:19 Советский футболист Александр Новиков. Обложка © fcdm.ru

Советский футболист Александр Новиков является рекордсменом московского «Динамо» по количеству проведённых матчей за клуб (395 игр, из них 327 — на чемпионатах страны). За свой резкий и местами даже жёсткий стиль игры он получил прозвище Автоген, потому что его подкаты сравнивали с автогенной резкой.

Новиков с «Динамо» выигрывал чемпионат СССР (1976) и два раза кубок страны (1977 и 1984), а также становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата СССР (1986 и 1975 соответственно), двукратным полуфиналистом Кубка обладателей кубков. Сейчас Александр Васильевич на пенсии, его фамилию теперь прославляет сын Кирилл. Новиков-младший успешно работает футбольным тренером. В настоящий момент он возглавляет нижнекамский «Нефтехимик», выступающий в Первой лиге.

Кирилл Новиков. Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Однако в историю футбола Новиков-старший вошёл не только как яркий защитник и рекордсмен клуба, но и как экспериментатор. В 1980-е годы для эффективной игры на поле он придумал надрезать шипы на бутсах, чтобы не скользить. Многие динамовцы заходили к нему в номер на базе и просили «поработать» с их спортивной обувью.

«Саша Новиков перед игрой говорил: «Мы их всех переколем, кубок будет наш!» Помню, к нему в номер заходишь, он: «Сейчас кое-что покажу». Берёт и шипы распиливает, чтобы скользко не было. «Молодые, кому надо?» — рассказывал экс-игрок «Динамо» Ренат Атауллин.





В наше время такое представить просто невозможно. Во-первых, экипировку футболистов тщательно проверяют прямо перед выходом на поле. Во времена СССР с этим было ещё не так строго, как сейчас. Во-вторых, сегодня на рынке продаются настолько усовершенствованные и удобные бутсы, что даже придумывать ничего не нужно. В советское время о такой обуви, конечно, могли только мечтать.

Многие футболисты играли в бутсах большего или меньшего размера, а пластиковые щитки были вообще редкостью. Неудивительно, что спортсмены СССР придумывали какие-то лайфхаки. А с учётом того, сколько трофеев выиграл Александр Новиков и какое количество матчей он отыграл на высоком уровне, можно сделать вывод, что его задумка с надрезами на бутсах полностью сработала.

Авторы Галина Глазко