СВУ на вокзале в Ярославле было прикреплено к пустому вагону

СВУ, из-за которого мог прогреметь взрыв на вокзале Ярославля, было прикреплено к пустому вагону. Как сообщает SHOT, устройство весило 800 граммов.

По данным телеграм-канала, СВУ прикрепили к 47-му вагону состава, большая часть которого была пустой. Изначально до подозрительного свёртка пыталась дотянуться служебная собака, однако не смогла этого сделать. Предмет, прикреплённый к вагону, заметили сотрудники службы безопасности во время осмотра поезда. Информация о том, что состав ехал на НПЗ, не подтверждается.