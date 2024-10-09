СВУ на вокзале в Ярославле было прикреплено к пустому вагону
SHOT: СВУ массой 800 гр. было прикреплено к пустому вагону на вокзале в Ярославе
СВУ, из-за которого мог прогреметь взрыв на вокзале Ярославля, было прикреплено к пустому вагону. Как сообщает SHOT, устройство весило 800 граммов.
По данным телеграм-канала, СВУ прикрепили к 47-му вагону состава, большая часть которого была пустой. Изначально до подозрительного свёртка пыталась дотянуться служебная собака, однако не смогла этого сделать. Предмет, прикреплённый к вагону, заметили сотрудники службы безопасности во время осмотра поезда. Информация о том, что состав ехал на НПЗ, не подтверждается.
Напомним, ранее сообщалось, что работники ж/д вокзала в Ярославле пресекли теракт, вовремя заметив СВУ. Всего в составе поезда был 61 вагон.
ИТАР-ТАСС / Владимир Смирнов