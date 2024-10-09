Работники ж/д вокзала в Ярославле пресекли теракт, вовремя заметив СВУ

Теракт с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) едва не произошёл на железнодорожном вокзале Ярославль-Главный, выяснил SHOT. Избежать трагедии удалось лишь благодаря внимательности работников станции, которые обнаружили подозрительный предмет с проводами на 47 вагоне и вызвали экстренные службы.

Состав с взрывоопасным «попутчиком» на цистерне прибыл на вокзал утром 5 октября. Место оперативно оцепили, после чего кинологи и взрывотехники обследовали весь поезд. Единственное СВУ попытались уничтожить на месте, но его детонации не произошло.