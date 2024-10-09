Работники ж/д вокзала в Ярославле пресекли теракт, вовремя заметив СВУ
SHOT: Теракт с использованием СВУ предотвращён на ж/д вокзале Ярославля
Вокзал Ярославль-Главный. Обложка © Дирекция железнодорожных вокзалов
Теракт с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) едва не произошёл на железнодорожном вокзале Ярославль-Главный, выяснил SHOT. Избежать трагедии удалось лишь благодаря внимательности работников станции, которые обнаружили подозрительный предмет с проводами на 47 вагоне и вызвали экстренные службы.
Состав с взрывоопасным «попутчиком» на цистерне прибыл на вокзал утром 5 октября. Место оперативно оцепили, после чего кинологи и взрывотехники обследовали весь поезд. Единственное СВУ попытались уничтожить на месте, но его детонации не произошло.
Устройство отправили на экспертизу. При осмотре силовики обнаружили все признаки СВУ, внутри оказалась взрывчатка.
Напомним, что Федеральная служба безопасности РФ регулярно выявляет на территории страны террористические ячейки, которые устраивают диверсии по указке спецслужб Украины. За поджоги ж/д объектов в интересах противника преступникам выносят суровые приговоры.