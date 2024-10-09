Замначальника центра «Э» по Челябинской области задержали по делу о взятке

Замначальника центра «Э» по Челябинской области Александр Калитюк задержан по подозрению в посредничестве при получении взяток. Об этом сообщает SHOT.

Как пишет телеграм-канал, за подполковником Калитюком несколько дней следили сотрудники ФСБ в Челябинске. Когда к нему приехали домой, чтобы задержать, он сел в авто и попытался скрыться. Мужчину удалось задержать в результате погони на улице Братьев Кашириных. Предварительно, Александр Калитюк был посредником в передаче взяток от коммерсанта одному из судей.