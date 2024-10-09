Песков прокомментировал Life.ru хамство Харрис: Американскому истеблишменту не хватает такта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на оскорбления, которые кандидат в лидеры США Камала Харрис допустила в адрес Владимира Путина. Представитель Кремля в беседе с корреспондентом Life.ru Александром Юнашевым заметил, что американскому истеблишменту не хватает такта.

«По всей видимости, такой лексикон является сейчас частью политической культуры американского истеблишмента. Здесь можно только выразить сожаление», — отметил Песков, согласившись, что американским политикам не хватает внутреннего чувства такта.

Дмитрий Песков отреагировал на оскорбления, которые кандидат в лидеры США Камала Харрис допустила в адрес Владимира Путина. Видео © Life.ru

Он напомнил, что российский президент никогда не позволял себе оскорблений политиков, даже из недружественных стран.