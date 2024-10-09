Песков прокомментировал Life.ru хамство Харрис: Американскому истеблишменту не хватает такта
Песков: Оскорбления Путина — часть американской политической культуры
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на оскорбления, которые кандидат в лидеры США Камала Харрис допустила в адрес Владимира Путина. Представитель Кремля в беседе с корреспондентом Life.ru Александром Юнашевым заметил, что американскому истеблишменту не хватает такта.
«По всей видимости, такой лексикон является сейчас частью политической культуры американского истеблишмента. Здесь можно только выразить сожаление», — отметил Песков, согласившись, что американским политикам не хватает внутреннего чувства такта.
Дмитрий Песков отреагировал на оскорбления, которые кандидат в лидеры США Камала Харрис допустила в адрес Владимира Путина. Видео © Life.ru
Он напомнил, что российский президент никогда не позволял себе оскорблений политиков, даже из недружественных стран.
Напомним, ранее Камала Харрис прокомментировала слова американского журналиста Боба Вудварда, который в своей книге «Война» заявил, что Дональд Трамп в бытность президентом во время пандемии якобы «тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на CoViD-19». Харрис раскритиковала Трампа, а также позволила себе оскорбить российского лидера. В посольстве РФ назвали заявления Харрис хамской лексикой.