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9 октября, 11:24

Песков прокомментировал Life.ru хамство Харрис: Американскому истеблишменту не хватает такта

Песков: Оскорбления Путина — часть американской политической культуры

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на оскорбления, которые кандидат в лидеры США Камала Харрис допустила в адрес Владимира Путина. Представитель Кремля в беседе с корреспондентом Life.ru Александром Юнашевым заметил, что американскому истеблишменту не хватает такта.

«По всей видимости, такой лексикон является сейчас частью политической культуры американского истеблишмента. Здесь можно только выразить сожаление», — отметил Песков, согласившись, что американским политикам не хватает внутреннего чувства такта.

Дмитрий Песков отреагировал на оскорбления, которые кандидат в лидеры США Камала Харрис допустила в адрес Владимира Путина. Видео © Life.ru

Он напомнил, что российский президент никогда не позволял себе оскорблений политиков, даже из недружественных стран.

Напомним, ранее Камала Харрис прокомментировала слова американского журналиста Боба Вудварда, который в своей книге «Война» заявил, что Дональд Трамп в бытность президентом во время пандемии якобы «тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на CoViD-19». Харрис раскритиковала Трампа, а также позволила себе оскорбить российского лидера. В посольстве РФ назвали заявления Харрис хамской лексикой.

Александр Юнашев
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