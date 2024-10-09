«Хамская лексика»: Посольство России возмущено заявлениями Харрис о Путине
Посольство России в США считает неприемлемыми высказывания Харрис о Путине
Заявление вице-президента США Камалы Харрис о президенте России Владимире Путине, сделанные во вторник, являются оскорбительными и неприемлемыми. Об этом заявили в посольстве РФ, опубликованном в телеграм-канале.
«Возмущены неприемлемыми высказываниями вице-президента США К. Харрис в адрес президента России В. В. Путина. Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки», — подчеркнули в диппредставительстве.
Посольство считает, что заявление Харрис свидетельствует о бессилии и досаде политической элиты Вашингтона. Невозможность нанести России стратегическое поражение приводит к оскорбительной риторике. В связи с этим дипломаты РФ дали совет заокеанским коллегам — смириться с тем, что политика России основана на национальных интересах. Также в посольстве указали, что эскапады, подобные той, что допустила Харриса, оскорбляют весь народ России, который непоколебимо сплочён вокруг лидера государства.
Ранее Харрис прокомментировала слова американского журналиста Боба Вудварда, который в своей книге «Война» заявил, что республиканец Дональд Трамп в бытность президентом во время пандемии якобы «тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на CoViD-19». Харрис раскритиковала Трампа, а также позволила себе оскорбить российского лидера.
Оскорбительные высказывания в адрес президента РФ допускал и пока ещё действующий глава Белого дома Джо Байден. Так, в марте 2022 года он заявил, что считает Путина «военным преступником». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал резкие слова американского президента непростительной риторикой, а также напомнил, что глава Белого дома руководит государством, от бомб которого во всём мире погибли сотни тысяч людей.
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