«Хамская лексика»: Посольство России возмущено заявлениями Харрис о Путине

Заявление вице-президента США Камалы Харрис о президенте России Владимире Путине, сделанные во вторник, являются оскорбительными и неприемлемыми. Об этом заявили в посольстве РФ, опубликованном в телеграм-канале.

«Возмущены неприемлемыми высказываниями вице-президента США К. Харрис в адрес президента России В. В. Путина. Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки», — подчеркнули в диппредставительстве.

Посольство считает, что заявление Харрис свидетельствует о бессилии и досаде политической элиты Вашингтона. Невозможность нанести России стратегическое поражение приводит к оскорбительной риторике. В связи с этим дипломаты РФ дали совет заокеанским коллегам — смириться с тем, что политика России основана на национальных интересах. Также в посольстве указали, что эскапады, подобные той, что допустила Харриса, оскорбляют весь народ России, который непоколебимо сплочён вокруг лидера государства.

Ранее Харрис прокомментировала слова американского журналиста Боба Вудварда, который в своей книге «Война» заявил, что республиканец Дональд Трамп в бытность президентом во время пандемии якобы «тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на CoViD-19». Харрис раскритиковала Трампа, а также позволила себе оскорбить российского лидера.