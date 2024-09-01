Песков: Для Путина было непостижимо то, что Байден назвал его «убийцей» 1 сентября, 11:33 Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину о реакции Владимира Путина на интервью американского лидера Джо Байдена, в котором тот назвал российского коллегу «убийцей».

Дмитрий Песков отвечает на вопросы Павла Зарубина. Видео © Telegram / Зарубин

«Президент Владимир Путин всегда крайне аккуратен в своих высказываниях о своих коллегах. Никогда себе не позволяет не то что хамства, но и невежливости в отношении глав других государств. И, конечно, для него непостижимо, когда главы других государств, тем более глава США, использует в лексиконе такие слова, говоря о коллеге», — пояснил Песков.

Он добавил, что Белый дом даже пытался оправдать Байдена, ссылаясь на контекст и якобы неточность перевода. Песков отметил, что Путину постоянно приписывают некое «личностное соревнование» с американским лидером, но это не так. Вашингтон действительно пытался долгое время подмять под себя Москву и лично Байден, ещё не будучи президентом, хотел добиться того, чтобы Путин не стал баллотироваться на новый срок в 2012 году. Однако российский лидер твёрдо настаивал на том, что США не имеют никакого права вмешиваться в дела других стран.

Напомним, в марте 2022 года Байден заявил, что считает Путина «военным преступником». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал резкие слова американского президента непростительной риторикой, а также подчеркнул, что глава Белого дома руководит государством, от бомб которого во всём мире погибли сотни тысяч людей. Американский лидер уже позволял себе ранее подобные высказывания. Так, он заявлял, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. А в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил Путина, назвав его «убийцей», чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе.

Авторы Татьяна Миссуми