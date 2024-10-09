В Смоленске предотвратили теракт: Взрывчатку в папке хотели пронести в здание УМВД

УФСБ Смоленской области предотвратило попытку совершения теракта в здании регионального УМВД. По данным силовиков, мужчина хотел пронести туда взрывное устройство.

«Предотвращена попытка совершения террористического акта в административном здании УМВД России по Смоленской области. 30-летний житель Тверской области пытался пронести самодельное взрывное устройство под видом папки с документами», — говорится в сообщении.

При задержании подрывник пострадал, также контужены двое полицейских. В отношении 30-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело.