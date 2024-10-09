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9 октября, 13:31

В Смоленске предотвратили теракт: Взрывчатку в папке хотели пронести в здание УМВД

В здании УМВД по Смоленской области предотвратили теракт

УФСБ Смоленской области предотвратило попытку совершения теракта в здании регионального УМВД. По данным силовиков, мужчина хотел пронести туда взрывное устройство.

«Предотвращена попытка совершения террористического акта в административном здании УМВД России по Смоленской области. 30-летний житель Тверской области пытался пронести самодельное взрывное устройство под видом папки с документами», — говорится в сообщении.

При задержании подрывник пострадал, также контужены двое полицейских. В отношении 30-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Напомним, что сегодня днём жители Смоленска перепугались из-за взрыва в центре города. На улице Дзержинского заметили легковушку, накрытую синим тентом, сапёры что-то нашли и взорвали на месте. Изначально была версия, что это учения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SGr

Александра Вишнякова
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