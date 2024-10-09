Звезда ситкома «Офис» поделилась, как скрывала страшный диагноз с помощью шляп и париков

50-летняя американская актриса Дженна Фишер, сыгравшая Пэм Бизли в сериале «Офис», поделилась с поклонниками новостями. В октябре прошлого года на маммографии у Дженны обнаружили новообразование в левой груди. А в декабре поставили страшный диагноз — рак молочной железы первой стадии.

Форма рака была «агрессивной», но хорошо поддавалась лечению. В январе актрисе удалили части ткани молочной железы, чтобы рак не распространился дальше. В феврале Дженна прошла курс химиотерапии, а в июне – лучевой терапии.

Долгое время Фишер скрывала диагноз с помощью париков и шляп. Но недавно решила рассказать о своём опыте, чтобы предостеречь других и обратить их внимание на собственное здоровье.

«Моя опухоль была настолько маленькой, что её нельзя было почувствовать при физическом осмотре. Если бы я подождала ещё полгода, все могло бы быть гораздо хуже. Она могла распространиться… Считайте это своим пинком под зад, чтобы сделать это», — написала актриса в своих соцсетях.