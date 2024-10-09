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9 октября, 19:22

Звезда ситкома «Офис» поделилась, как скрывала страшный диагноз с помощью шляп и париков

Американская актриса Дженна Фишер из сериала «Офис» победила рак груди

Дженна Фишер, известная по роли Пэм Бизли. Фото © «Офис» реж. Пол Фиг, Рэндолл Айнхорн, сценаристы Дэниэл Чун, Кэролайн Уильямс / Kinopoisk

Дженна Фишер, известная по роли Пэм Бизли. Фото © «Офис» реж. Пол Фиг, Рэндолл Айнхорн, сценаристы Дэниэл Чун, Кэролайн Уильямс / Kinopoisk

50-летняя американская актриса Дженна Фишер, сыгравшая Пэм Бизли в сериале «Офис», поделилась с поклонниками новостями. В октябре прошлого года на маммографии у Дженны обнаружили новообразование в левой груди. А в декабре поставили страшный диагноз — рак молочной железы первой стадии.

Форма рака была «агрессивной», но хорошо поддавалась лечению. В январе актрисе удалили части ткани молочной железы, чтобы рак не распространился дальше. В феврале Дженна прошла курс химиотерапии, а в июне – лучевой терапии.

Долгое время Фишер скрывала диагноз с помощью париков и шляп. Но недавно решила рассказать о своём опыте, чтобы предостеречь других и обратить их внимание на собственное здоровье.

«Моя опухоль была настолько маленькой, что её нельзя было почувствовать при физическом осмотре. Если бы я подождала ещё полгода, все могло бы быть гораздо хуже. Она могла распространиться… Считайте это своим пинком под зад, чтобы сделать это», — написала актриса в своих соцсетях.

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А ранее Life.ru рассказывал о том, как прорывная Дженна выступила в банном полотенце в телешоу Джимми Киммела. Прямо перед интервью у платья Фишер сломалась застёжка, но голливудская звезда не растерялась и решила не отказываться от участия в шоу.

Алена Пенчугина
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