Бывшая жена Аршавина Алиса Казьмина показала нос после пластической операции

Алиса Казьмина, бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина, впервые продемонстрировала на публике итог сложной пластической операции на носу. Также в эфире передачи МАЛАХОВ на телеканале «Россия 1» она вспомнила историю, как лишилась этого органа.

Ещё в 2021 году стало известно о тяжёлых проблемах со здоровьем у Казьминой. В то время появились слухи, что причиной её состояния якобы стал сифилис, однако сама Алиса заявила, что страдает от аутоиммунного заболевания, которое и привело к потере носа.

Большинство пластических хирургов отказались проводить операцию, но за дело взялся Денис Агапов из Санкт-Петербурга. В течение полутора лет команда врачей создавала для Алисы новый нос. На передаче Малахова она показала промежуточный результат, продемонстрировав заметные улучшения. В элегантном чёрном платье Казьмина предстала перед зрителями, рассказав, что восстановление ещё не завершено, но прогресс уже очевиден.