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10 октября, 07:02

Родной город Владимира Зеленского опять содрогают взрывы

В Кривом Роге прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Кривом Роге», — пишут журналисты.

Никаких подробностей и конкретики не поступало. Известно, что в городе звучала воздушная тревога.

Украинцы продолжают жечь могилизаторские бусики, на этот раз — в Днепре
Украинцы продолжают жечь могилизаторские бусики, на этот раз — в Днепре

Система оповещения об авиационной опасности работает в регионах Незалежной практически ежедневно. Часто сирена сопровождается взрывами, которые недавно гремели на территории Павлограда и Днепра Днепропетровской области Украины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / pangploy

Николай Рюмин
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