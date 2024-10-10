Родной город Владимира Зеленского опять содрогают взрывы

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Кривом Роге», — пишут журналисты.

Никаких подробностей и конкретики не поступало. Известно, что в городе звучала воздушная тревога.