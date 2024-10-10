Родной город Владимира Зеленского опять содрогают взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах в Кривом Роге», — пишут журналисты.
Никаких подробностей и конкретики не поступало. Известно, что в городе звучала воздушная тревога.
Система оповещения об авиационной опасности работает в регионах Незалежной практически ежедневно. Часто сирена сопровождается взрывами, которые недавно гремели на территории Павлограда и Днепра Днепропетровской области Украины.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / pangploy