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10 октября, 06:31

Украинцы продолжают жечь могилизаторские бусики, на этот раз — в Днепре

В Днепропетровске спалили до тла очередной автомобиль ВСУ

В Днепропетровске жители вновь проявили свою гражданскую позицию через сожжение военного микроавтобуса — так называемого бусика. Подобные автомобили часто используют сотрудники Территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата). Об инциденте сообщает «Страна.ua».

В Днепре сожгли машину военного. Видео © Telegram / «Политика Страны»

На кадрах видно, что транспортное средство выгорело до тла. Даже пожарная служба не смогла спасти автомобиль.

Сгоревший микроавтобус ВСУ в Днепропетровске. Фото © Telegram / «Политика Страны»

Сгоревший микроавтобус ВСУ в Днепропетровске. Фото © Telegram / «Политика Страны»

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В последнее время на Украине поджоги автомобилей, принадлежащих военным, стали нормой. Через такие пламенные акции местные жители протестуют против бесчеловечных действий «могилизаторов», которые отправляют на поле боя похищенных с улиц доходяг. Случаи поджогов уже фиксировали в Виннице, Днепре, Киеве, Львове, Одессе, Ровно, а также в Харьковской области.

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Telegram / «Политика Страны»

Николай Рюмин
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