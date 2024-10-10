Украинцы продолжают жечь могилизаторские бусики, на этот раз — в Днепре
В Днепропетровске спалили до тла очередной автомобиль ВСУ
В Днепропетровске жители вновь проявили свою гражданскую позицию через сожжение военного микроавтобуса — так называемого бусика. Подобные автомобили часто используют сотрудники Территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата). Об инциденте сообщает «Страна.ua».
В Днепре сожгли машину военного. Видео © Telegram / «Политика Страны»
На кадрах видно, что транспортное средство выгорело до тла. Даже пожарная служба не смогла спасти автомобиль.
Сгоревший микроавтобус ВСУ в Днепропетровске. Фото © Telegram / «Политика Страны»
В последнее время на Украине поджоги автомобилей, принадлежащих военным, стали нормой. Через такие пламенные акции местные жители протестуют против бесчеловечных действий «могилизаторов», которые отправляют на поле боя похищенных с улиц доходяг. Случаи поджогов уже фиксировали в Виннице, Днепре, Киеве, Львове, Одессе, Ровно, а также в Харьковской области.
Telegram / «Политика Страны»