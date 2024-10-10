Украинцы продолжают жечь могилизаторские бусики, на этот раз — в Днепре

В Днепропетровске жители вновь проявили свою гражданскую позицию через сожжение военного микроавтобуса — так называемого бусика. Подобные автомобили часто используют сотрудники Территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата). Об инциденте сообщает «Страна.ua».