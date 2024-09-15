Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 20:11

На Украине за сутки сожгли три военных автомобиля и четыре релейных шкафа

На территории Украины за последние сутки произошла серия поджогов: были уничтожены три автомобиля Вооружённых сил Украины и четыре железнодорожных релейных шкафа, пишет «Страна.ua» со ссылкой на правоохранительные органы.

Поджоги релейных шкафов были зафиксированы в Харьковской, Черниговской и дважды в Днепропетровской областях. Военные автомобили сожгли в Кропивницком.

Украина столкнулась с серией поджогов автомобилей военных и релейных шкафов. Жители таким образом выражают протест против принудительной мобилизации.

«Все идёт очень медленно»: Зеленский опять пожаловался на нехватку западного оружия
«Все идёт очень медленно»: Зеленский опять пожаловался на нехватку западного оружия

Ранее Life писал, что на Украине задержан военком, которого подозревают в получении взяток за помощь в уклонении от мобилизации. По информации правоохранителей, за свои услуги он брал сумму в десять раз меньшую рыночной.

Обложка ©

Telegram / Политика Страны

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров