На Украине за сутки сожгли три военных автомобиля и четыре релейных шкафа
На территории Украины за последние сутки произошла серия поджогов: были уничтожены три автомобиля Вооружённых сил Украины и четыре железнодорожных релейных шкафа, пишет «Страна.ua» со ссылкой на правоохранительные органы.
Поджоги релейных шкафов были зафиксированы в Харьковской, Черниговской и дважды в Днепропетровской областях. Военные автомобили сожгли в Кропивницком.
Украина столкнулась с серией поджогов автомобилей военных и релейных шкафов. Жители таким образом выражают протест против принудительной мобилизации.
Ранее Life писал, что на Украине задержан военком, которого подозревают в получении взяток за помощь в уклонении от мобилизации. По информации правоохранителей, за свои услуги он брал сумму в десять раз меньшую рыночной.
Telegram / Политика Страны