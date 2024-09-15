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15 сентября, 18:22

«Все идёт очень медленно»: Зеленский опять пожаловался на нехватку западного оружия

Зеленский: ВСУ не оснастили даже 4 из 14 необходимых армейских бригад

Владимир Зеленский вновь пожаловался, что поставок оружия с Запада не хватает на оснащение армии Украины. На вопрос журналиста CNN, почему после нового пакета из США у Киева всё ещё чего-то не хватает, Зеленский ответил, что у этого «много разных причин».

«Во-первых, все идёт очень медленно. Во-вторых, нам нужно 14 бригад, чтобы быть готовыми. Мы не оснастили даже четырёх», — заявил он в беседе с CNN.

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Ранее стало известно, что США выделили Киеву новый пакет помощи. На этот раз его объём новой поставки составил 250 миллионов долларов, он, в частности, включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кроме того, киевский режим получил зенитные ракеты RIM-7, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Александра Мышляева
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