«Все идёт очень медленно»: Зеленский опять пожаловался на нехватку западного оружия
Зеленский: ВСУ не оснастили даже 4 из 14 необходимых армейских бригад
Владимир Зеленский вновь пожаловался, что поставок оружия с Запада не хватает на оснащение армии Украины. На вопрос журналиста CNN, почему после нового пакета из США у Киева всё ещё чего-то не хватает, Зеленский ответил, что у этого «много разных причин».
«Во-первых, все идёт очень медленно. Во-вторых, нам нужно 14 бригад, чтобы быть готовыми. Мы не оснастили даже четырёх», — заявил он в беседе с CNN.
Ранее стало известно, что США выделили Киеву новый пакет помощи. На этот раз его объём новой поставки составил 250 миллионов долларов, он, в частности, включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кроме того, киевский режим получил зенитные ракеты RIM-7, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger.
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