«Все идёт очень медленно»: Зеленский опять пожаловался на нехватку западного оружия

Владимир Зеленский вновь пожаловался, что поставок оружия с Запада не хватает на оснащение армии Украины. На вопрос журналиста CNN, почему после нового пакета из США у Киева всё ещё чего-то не хватает, Зеленский ответил, что у этого «много разных причин».

«Во-первых, все идёт очень медленно. Во-вторых, нам нужно 14 бригад, чтобы быть готовыми. Мы не оснастили даже четырёх», — заявил он в беседе с CNN.