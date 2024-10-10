Главные новости СВО: удары по порту Одессы, «Искандер» против «Патриота», освобождение двух сёл под Курском, 10 октября За четыре дня в одесском порту ударами российских ракет ВС РФ ликвидировано уже четыре грузовых судна с детонирующими боеприпасами, Украина хочет «заморозить» конфликт — подробнее на Life.ru. 10 октября, 09:31 Боевые действия в зоне СВО. ТАСС / Алексей Коновалов

Украина готова к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта, но без признания потери территорий. Об этом пишет газета Corriere della Sera. В обмен Киев хочет получить западные гарантии и вступление в ЕС. Такие «хотелки» режима Зеленского связаны с тем, что значительное количество элитных украинских подразделений оказались в ловушке в Курской области и не смогли прийти на помощь ВСУ в Донбассе, где российские силы значительно превосходят украинские.

Харьковская область, 10 октября

Российская армия заняла более выгодные рубежи под Купянском в Харьковской области, в районе Песчаного наши подразделения прорвали ещё одну линию украинской обороны и продолжили продвижение к реке Осколу, до неё осталось три километра, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. Позиционные бои продолжаются в Волчанске, российские войска планомерно выбивают ВСУ из города. Как пишет Борис Рожин, ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет» была уничтожена группа пехоты ВСУ в районе населённого пункта Волчанск.

В лесополосах в Харьковской области разведчиками группировки войск «Север» было выявлено движение двух боевых бронированных машин ВСУ, экипажи которых пытались скрыть их. После анализа разведданных было принято решение об огневом воздействии по обеим ББМ противника. Цели были уничтожены с применением FPV-дронов.

В Торецке за сутки оперативно-тактическая обстановка в городе поменялась не сильно. Штурм и закрепление в административном квартале центра города продолжаются, как и расширение зоны контроля от центра на север по улице Грушевского к шахте «Торецкая» и посёлку Крымское.

Днепропетровское направление: уничтожение ЗРК «Патриот»

Ракетным ударом ОТРК «Искандер-М» уничтожен дивизион зенитного ракетного комплекса «Патриот». Видео © Telegram / Минобороны России

Российское оборонное ведомство опубликовало кадры уничтожения ЗРК «Патриот» в Днепропетровской области. Расчётом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесены удары по позиции дивизиона ЗРК «Патриот» в районе населённого пункта Пашена Балка. В результате удара уничтожены многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления AN/MSQ-104, пусковая установка ЗРК «Патриот» и личный состав зенитного ракетного дивизиона ВСУ. Ещё одна пусковая установка ЗРК «Патриот» получила повреждения.

Удары по инфраструктуре: «Искандеры» в Одесской области

Кадры ударов по порту Одессы. Видео © Telegram / Типичная Одесса

Как сообщает телеграм-канал «Два майора», ВС России нанесли ракетные удары «Искандерами» по порту Ильичёвск (Черноморск) Одесской области. На месте прилёта после детонации возник пожар, есть информация о повреждении контейнеровоза под флагом Панамы. За последние четыре дня ВКС России атаковали уже три судна с военными грузами для Киева. «Сейчас в порту Одессы и Южного дымит и детонирует кукуруза и овёс в очередном сухогрузе», — пишут в пабликах.

Кроме того, российская фронтовая авиация нанесла авиаудар по возводящейся линии обороны ВСУ в районе города Орехова Запорожской области. Также удар зафиксирован на окраине Кривого Рога на Украине, в стороне «военгородка», сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Лебедев. Помимо того, по его словам, удар зафиксирован по личному составу ВСУ в Кременчуге в Полтавской области.

Курская область, 10 октября

Экипажи армейской авиации на вертолётах Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Тelegram / Минобороны России

Минобороны РФ сообщает, что в Курской области подразделения ВДВ освободили населённый пункт Покровский, расположенный в Суджанском районе, а также населённый пункт Новая Сорочина. По ходу продвижения российские десантники взяли штурмом опорные пункты ВСУ.

При доразведке позиций противника десантники вскрыли основные огневые средства в приграничном районе Курской области. Штурмовые действия начались сразу после артиллерийской подготовки. Увидев российских десантников, украинские военнослужащие в панике убегали с позиций. Также за прошедшие сутки российские военнослужащие отразили две атаки противника в направлении насёленных пунктов Любимовка и Плехово.

Авторы Игорь Патрин