Вашингтон готовит Зеленского к уступке территорий, для чего Запад начал ядерные учения, 13 октября Военный эксперт Александр Степанов — о том, что означает отмена «Рамштайна» для киевского режима, почему Франция готовится к третьей мировой против России, какие области РФ освободит в ближайшее время, — в обзоре новостей за неделю с 7 по 13 октября. 12 октября, 21:07 С какими территориями расстанется глава киевского режима Зеленский. Обложка © ТАСС / ЕРА

Уходящая неделя закончилась серией неудач для киевских террористов, срывом сходки разжигателей войны в «Рамштайне», угасанием военной пассионарности Вашингтона, а также бурной инерционной милитаристской активностью еврочиновников.

Конец «Рамштайна»?

В начале недели глава киевской хунты заявил, что на следующем заседании «Рамштайна» он будет убеждать партнёров в том, что ощутимое усиление возможностей ВСУ нужно уже этой осенью. Также он провёл заседание «ставки Верховного главнокомандующего» (сходка главарей терформирования) по вопросу обеспечения сил обороны оружием и военной техникой. Резолюция, вероятно, была следующая: «Просили и будем просить».

Вместе с тем, не оправдывая ожиданий главного восточноевропейского попрошайки, Пентагон заявил о возможности переноса встречи в формате «Рамштайн» на неопределённый срок.

Напомню, 9 октября президент и госсекретарь США отменили свои визиты в Германию, где 10 октября должна была состояться встреча с премьером Великобритании, президентом Франции и канцлером Германии. Затем все они дружным скопом должны были дальше планировать, как им напичкать киевских отморозков новыми видами оружия. Но не срослось на этот раз. Природные катаклизмы помешали. Публичным поводом отмены поездки назван приближающийся ураган «Милтон» в США, который в местных СМИ даже начали называть «вызовом века».

Однако, судя по всему, истинной причиной срыва очередной сверки часов американских кураторов с европейскими прокси выступает отсутствие единства во взглядах сообщников на то, кто, как и чем должен поддерживать угасающий киевский проект. Американцы остудили пыл в преддверии выборов, когда уже очевидно, что колоссальные бюджеты на войну из карманов местных налогоплательщиков должны быть перераспределены на более актуальные внутрисоциальные темы.

Ни нового пакета помощи, ни новых дальнобойных ракет пока на повестке нет. Вашингтон, судя по всему, морально готовит своих киевских «воспитанников» к перспективным территориальным уступкам и снижению наступательных амбиций.

Вместе с тем сохраняющий угар эскалации на европейском ТВД командующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи составил для конгресса список американского оружия, которое США до сих пор не передавали Украине и которое могло бы помочь ВСУ. Однако помочь им уже реально вряд ли что-то сможет.

Клуб инфоцыган от политики и провал «саммита мира»

Провалился и второй, мало кого интересующий, кроме инициаторов, «саммит мира». Советник главы офиса политического низкорослика Дария Заривная уточнила, что «это произойдёт позже». Верное определение мероприятия ёмким термином «это» говорит о вероятной бесперспективности проекта в целом.

Вместо всего вышеперечисленного Зеленский убыл в Хорватию для участия в мероприятии, которое действительно сможет определить будущее человечества, — саммите Украина – Юго-Восточная Европа. Однако это скорее клуб инфоцыган от политики, который обсудил 100 относительно безопасных способов отъёма денег у европейцев, а также оптимальные способы продажи национального суверенитета.

Франция готовится к третьей мировой против России

Франция всерьёз готовится к третьей мировой войне. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Париж тут решил всерьёз подготовиться к третьей мировой войне. Обозначены планы национального командования по отправке «тысяч» французских солдат в Румынию для имитации конфликта с Россией в рамках учений «Дакийская весна – 2025».

Термины «потенциальный противник» и «оппонент» уходят в прошлое. Враг теперь публично и официально Россия. По крайней мере, это обозначил французский генерал Бертран Тужуз, командир сухопутных войск в Европе: «Мы привыкли играть в войну. Теперь у нас есть обозначенный враг».

По фон Клаузевицу, к войне приводит вначале создание политиками у населения враждебного чувства в отношении какого-то государства и народа, а потом трансформация его во враждебное намерение. Враждебное намерение закрепляется подготовкой армии к войне с конкретным противником. Французами противник обозначен.

Цель уже зафиксированных на май 2025 года учений — оценить, насколько быстро французские силы смогут достичь восточного фланга НАТО в случае необходимости. Почему-то, учитывая прежний исторический опыт Парижа, дополнительной целью не заявлена отработка тактического манёвра по ультраоперативному возвращению на исходные французские рубежи.

В этом же тренде Макрон не исключает отправки войск на Украину, возможно, они с Румынии этот манёвр и намерены предпринять, дабы зафиксировать хоть часть западных областей укроформирования под своим контролем в будущем разделе Украины.

Независимо от потенциальных угроз открытого конфликта с Россией, НАТО в лице новых хедлайнеров, похоже, готовится к такой возможности. Подобные военные учения «являются стратегическим сигналом» готовности необратимого повышения ставок. Необратимость очевидна прежде всего для самой Европы.

Евросуицидники и ядерные учения

Кто-то из еврочиновников на неделе, не скрывая необоснованной гордости, готовился сжечь себя в горниле самостоятельно развязываемой третьей мировой. Некоторые продолжали настойчиво дожимать украинский проект в погоне за распилом оборонных бюджетов.

Застрельщиками еврогруппировки отморозков, ведущей мир к ядерному апокалипсису, как ни странно, выступили представители старой Европы. Так, министр обороны одной из мощнейших евродержав — Нидерландов — Рубен Брекельманс совершил «тайный» визит в Киев к будущему малоквалифицированному пользователю 45-летних F-16.

Видимо, его делегировали лично сопроводить первую партию из 24 обещанных боевых самолётов, чтобы убедиться, что дельцы из ВСУ не перепродадут машины в третьи страны ещё на пути их следования к месту постоянной и, весьма вероятно, крайне непродолжительной дислокации. Понятно, что аэродромы их расквартирования станут приоритетными целями для высокоточных ударов ВКС России.

Военные учения стран НАТО Steadfast Noon. Фото © TACC / ABACA

Заодно голландский спонсор войны подтвердил выделение 700 миллионов евро к общему пакету помощи в размере 3,76 миллиарда евро, а также заявил, что Нидерланды планируют выделить порядка 400 миллионов евро на разработку и поставку в интересах ВСУ боевых беспилотников. Стоит напомнить, что в сентябре Амстердам разрешил украинскому терформированию использовать своё оружие, в том числе истребители F-16, для нанесения ударов по территории России.

Подбрасывая дряхлых дровишек в гаснущий костёр конфликта, власти Великобритании приняли решение передать на нужды ВСУ очередную партию гусеничных САУ AS-90 в количестве аж 16 единиц.

Также не устающая гадить англичанка, набравшись смелости, собирается официально направить на поддержку ВСУ военных инструкторов. Означает это прямую официальную вовлечённость в конфликт и появление на ЛБС комбатантов с «Юнион Джеком» на шевронах (которые скоро пополнят трофейные наборы наших бойцов). Ведь Великобритания имеет официальный ядерный статус и чётко подпадает под недавно внесённые изменения в ядерную доктрину РФ как сторона, поддерживающая агрессора. Со всеми вытекающими — в отношении плотной застройки острова.

В ходе своего визита в Лондон новоиспечённый генсек НАТО Марк Рютте на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил об очередных учениях альянса Steadfast Noon по отработке применения ядерного оружия, которые начнутся 14 октября 2024 года.

Нидерланды планируют выделить порядка 400 миллионов евро на разработку и поставку в интересах ВСУ боевых беспилотников. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Martin Bergsma

Манёвры будут проводиться на территории Бельгии и Нидерландов и над акваторией Северного моря с участием порядка 60 самолётов 13 государств альянса, главным образом истребителей F-16 и F-35, а также бомбардировщиков B-52. Впервые к формату присоединится и Финляндия, набирающая лидерские обороты на антироссийском треке милитаризации.

Кроме того, укроформирование и Словакия озвучили планы запуска совместного производства инженерной техники, в частности машин для разминирования Bozena с локализацией на территории, подконтрольной хунте.

Также замминистра по стратегическим отраслям остатков промышленности укрорежима Анна Гвоздяр заявила, что за последний год «на Украине появилось большое количество частных производителей тяжёлого вооружения и техники, а также впервые в истории появились частные производители ракет». Однако она забыла упомянуть, что появились они в основном на бумаге и в отчётной документации в рамках распила европейского фонда помощи. Редкие цеха сборки отдельных видов западных вооружений, в основном дронов, после первой же утечки об их функционировании подвергаются ударам российского высокоточного оружия.

Укродипломатия — какие регионы Киев готовится отдать России

Вместе с тем раздел остатков украинского пирога переведён в практически официальное русло. Глава МИД терформирования (бывает и такое) Андрей Сибига призвал больше стран-партнёров приобщаться к шефству над тем или иным регионом страны. Видимо, намекая, что территории остаётся всё меньше, а договориться о передаче, например, западных областей по сходной цене пока ещё вполне реально.

Любопытно, что в это же время первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ВС РФ будут вынуждены взять под контроль Днепропетровскую, Сумскую и Черниговскую области Украины ради обеспечения безопасности России. Совпадение? Я бы добавил, конечно, Николаевскую, Одесскую и Киевскую области в этот пакет.

Посол Украины в США Оксана Маркарова, судя по официальным фото, употребившая на званый ужин своего предшественника, призвала Соединённые Штаты продолжать «поддерживать Киев, направляя больше оружия и помощи, а также накладывать больше санкций и изоляции РФ».

Посол Украины в США Оксана Маркарова. Фото © ТАСС / АР

Логика «дай больше» перекочевала из уст попрошайки с Банковой во все дипломатические представительства укротеррористов по всему западному миру.

Дозы бреда в разговорах политиков ЕС

Вообще, эти заигрывания в эскалацию уже свойственны не только отпетым провокаторам и неадекватам из украинской террористической структуры, но и, казалось бы, ранее вполне представительным и понимавшим толк в прагматичной дипломатии евробюрократам.

Глава МИД Германии то ли Анна, то ли Лена Бербок выразила своё «весомое» в узких кругах мнение, что «в будущем Украина может использовать немецкое оружие для осуществления дальнобойных ударов по территории России». Напомним, это несёт в массы представитель Партии зелёных, которые из экоборцов уже приобрели в Германии славу реальных разжигателей войны.

Встреча министров обороны ЕС в штаб-квартире Европейского совета в Брюсселе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая в качестве Капитана Очевидности, выдал свой очередной бессмертный перл: «Многие люди хотят, чтобы военный конфликт России и Украины завершился как можно быстрее, но вопрос заключается в том, как именно это произойдёт». Видимо, дух Кличко постепенно размывает идентичность еврочиновничества, влагая ему в уста дозы инкапсулированного бреда. На этом фоне борьбы с разумом Совет ЕС сообщил, что утвердил новый санкционный режим против гибридных угроз со стороны РФ.

Динамика стран СНГ

В Москве завершился однозначно имеющий ключевой консолидирующий эффект на постсоветском пространстве саммит глав государств СНГ, участники которого призвали не допускать возрождения фашизма, нацизма, милитаризма и пресекать попытки развязывания новой мировой войны. Важно, что взаимодействие в формате СНГ сконцентрировано на углублении военно-политических угроз в условиях реальных общих внешних вызовов безопасности.

Пока старушка Европа готовит себя к самосожжению в угоду заатлантическим дельцам, мы формируем будущий вектор развития наших государств. Каждому своё.

Авторы Александр Степанов