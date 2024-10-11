Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
11 октября, 10:01

Песков в беседе с Life.ru прикинул, станет ли Илон Маск козырем России в отношениях с США

Песков оценил потенциальное влияние Илона Маска на политику США в отношении РФ

Выступавший на марафоне Общества «Знание» Илон Маск в случае получения высокого поста при Дональде Трампе едва ли станет проводником идеи о сближении США с Россией. Такую точку зрения в беседе с Life.ru озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков — о влиянии Илона Маска на американскую политику в отношении России. Видео © Life.ru

«Пока никаких признаков для этого нет, поэтому нет, вряд ли», — ответил представитель Кремля.

Напомним, что на днях американский предприниматель Илон Маск обновил свою фотографию профиля в соцсети Х в знак поддержки кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • США
  • Выборы в США
  • Дональд Трамп
  • Илон Маск
  • Дмитрий Песков
  • Комментарии Лайфу
  • Мировая политика
  • Политика
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров