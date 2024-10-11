Песков в беседе с Life.ru прикинул, станет ли Илон Маск козырем России в отношениях с США

Выступавший на марафоне Общества «Знание» Илон Маск в случае получения высокого поста при Дональде Трампе едва ли станет проводником идеи о сближении США с Россией. Такую точку зрения в беседе с Life.ru озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков — о влиянии Илона Маска на американскую политику в отношении России. Видео © Life.ru

«Пока никаких признаков для этого нет, поэтому нет, вряд ли», — ответил представитель Кремля.