Президент Пакистана ответил на вопрос Life.ru, когда он посетит Россию Президент Пакистана заявил, что скоро приедет в Россию 11 октября, 11:32 Президент Пакистана Асиф Али Зардари. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Президент Пакистана Асиф Али Зардари заявил специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву, что в скором времени приедет в Россию. Ранее Владимир Путин пригласил его посетить нашу страну.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари рассказал о приезде в Россию. Видео © Life.ru

При этом точные даты и детали визита будут согласованы в ближайшее время.

Напомним, президент России Владимир Путин на форуме в столице Туркмении Ашхабаде кратко переговорил с президентом Пакистана Асифом Али Зардари и спикером парламента Турции Нуманом Куртулмушем.