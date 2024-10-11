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Президент Пакистана ответил на вопрос Life.ru, когда он посетит Россию

Президент Пакистана заявил, что скоро приедет в Россию

11 октября, 11:32
Президент Пакистана Асиф Али Зардари. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Президент Пакистана Асиф Али Зардари. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Президент Пакистана Асиф Али Зардари заявил специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву, что в скором времени приедет в Россию. Ранее Владимир Путин пригласил его посетить нашу страну.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари рассказал о приезде в Россию. Видео © Life.ru

При этом точные даты и детали визита будут согласованы в ближайшее время.

Напомним, президент России Владимир Путин на форуме в столице Туркмении Ашхабаде кратко переговорил с президентом Пакистана Асифом Али Зардари и спикером парламента Турции Нуманом Куртулмушем.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев
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