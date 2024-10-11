Путин в Ашхабаде пообщался с президентом Пакистана и спикером парламента Турции

Президент России Владимир Путин на форуме в столице Туркмении Ашхабаде кратко переговорил с президентом Пакистана Асифом Али Зардари и спикером парламента Турции Нуманом Куртулмушем. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.