Путин в Ашхабаде пообщался с президентом Пакистана и спикером парламента Турции
Путин и президент Пакистана Зардари обменялись взаимными приглашениями о визитах
Президент России Владимир Путин на форуме в столице Туркмении Ашхабаде кратко переговорил с президентом Пакистана Асифом Али Зардари и спикером парламента Турции Нуманом Куртулмушем. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Обменялись взаимными приглашениями посетить Россию и Пакистан соответственно с официальными визитами. Подтвердили намерение двух стран интенсифицировать двусторонние связи во всех областях», — приводит слова Песков телеграм-канал Кремля.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что Путин также пообщался с Куртулмушем в продолжение переговоров, которые недавно прошли в Москве. Также лидер РФ анонсировал встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом через неделю в Казани в рамках саммита БРИКС.
Напомним, ранее Путин прибыл в Ашхабад по приглашению туркменского лидера Сердара Бердымухамедова. В ходе поездки глава государства выступил на международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций — основа мира и развития». Бердымухамедов решил наградить Путина медалью в честь 300-летия поэта Махтумкули Фраги.
Life.ru