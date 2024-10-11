Путин встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым
В завершение рабочей поездки в Туркменистан Владимир Путин встретился с Председателем верхней палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедовым. Фрагмент видео с этой встречи опубликовала в пятницу, 11 октября, пресс-служба Кремля.
Бердымухамедов горячо поблагодарил Путина за визит. Видео © Kremlin.ru
Бердымухамедов горячо поблагодарил Путина за то, что он принял приглашение поучаствовать в форуме, приуроченном к 300-летию туркменского классика, поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.
«Мы рады, что в этом году и в России очень много было сделано по этой тематике. Много было сделано и создано скульптурных изображений, имя Фраги носят школы, были творческие встречи. Я просто хочу поблагодарить за тот ваш личный вклад в то, что вы сделали на это. Это гуманитарное управление во все века нас сплачивало», — подытожил Гурбангулы Бердымухамедов.
Напомним, что Владимир Путин накануне прибыл в Ашхабад с рабочим визитом по приглашению туркменского коллеги Сердара Бердымухамедова. В рамках поездки российский лидер примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций — основа мира и развития».
Kremlin.ru