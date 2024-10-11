Путин встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым

«Мы рады, что в этом году и в России очень много было сделано по этой тематике. Много было сделано и создано скульптурных изображений, имя Фраги носят школы, были творческие встречи. Я просто хочу поблагодарить за тот ваш личный вклад в то, что вы сделали на это. Это гуманитарное управление во все века нас сплачивало», — подытожил Гурбангулы Бердымухамедов.