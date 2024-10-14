Месси с Аргентиной провалился из-за погоды, Франция победила без Мбаппе. Главное из мира футбола, 14 октября В мировом футболе началась пауза на матчи сборных. Пока в Южной Америке и Азии команды бьются за путёвки на ЧМ-2026, в Европе в самом разгаре Лига наций УЕФА. Подробности — в обзоре Life.ru. 13 октября, 21:25 Главное событие в мире футбола — отборочные матчи на ЧМ-2026. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / katatonia82

Отбор ЧМ-2026

Сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси сыграла на выезде вничью с Венесуэлой (1:1). Первыми счёт открыли аргентинцы благодаря голу Николаса Отаменди (13-я минута), во втором тайме отличился Саломон Рондон, хорошо известный в России по выступлениям за «Зенит» и «Рубин».

Сборной Аргентины во главе с Лионелем Месси не удалось обыграть Венесуэлу. Фото © ТАСС / AP

Лидер аргентинской команды Месси провёл на поле все 90 минут, однако результативными действиями не отметился. А после матча он посетовал на качество поля и погодные условия.

«Это был очень тяжёлый матч. Мы не могли сделать две точные передачи подряд. Поле не позволяло делать то, что мы планировали. Пришлось играть в другую игру, к которой мы не готовились: бороться за отскоки, выигрывать дуэли, играть на ошибках соперника и не рисковать слишком много. В первом тайме сделали пару передач назад, но вода останавливала мяч. В таких условиях играть сложно», — приводит слова Месси издание TyC Sports.

Аргентина, имея в своём активе 19 очков, лидирует в турнирной таблице отборочного турнира ЧМ-2026 (КОНМЕБОЛ). Команда Венесуэлы с 11 баллами идёт седьмой. 16 октября Месси и Ко встретятся с Боливией, аргентинцы выглядят явными фаворитами. А вот венесуэльцам предстоит пройти испытание против Бразилии.

В другом матче сборная Бразилии вырвала победу у Чили (2:1) благодаря голу в самой концовке. Уже на второй минуте первый мяч забил чилиец Эдуардо Варгас, перед перерывом Игор Жезус сравнял счёт. Исход встречи решился на 89-й минуте благодаря усилиям Луиса Энрике. Таким образом, бразильцы с 13 очками поднимаются на четвёртое место в турнирной таблице, а вот у Чили только девятая строчка и пять очков. В следующем туре бразильцы сыграют с командой из Перу, с которой у них не должно возникнуть проблем, а чилийцы будут противостоять Колумбии 15 октября.

В матче Эквадор – Парагвай голов не забили, встреча завершилась со счётом 0:0. Эквадорцы идут на пятом месте (12 баллов), а парагвайцы — восьмые (10). Теперь «триколор» ждёт встречи с Уругваем 16 октября.

Напомним, что Южная Америка получит только шесть прямых путёвок на ЧМ-2026, а команде, занявшей седьмое место, придётся сыграть в стыковых матчах.

Сейчас отбор ЧМ-2026 проходит не только среди южноамериканских сборных, но и в Азии. Отметим матч Узбекистан – Иран. Команды сыграли вничью в Ташкенте — 0:0. Футболист московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев отыграл 71 минуту, после чего был заменён. А вот все 90 минут на поле провёл защитник казанского «Рубина» Рустамжон Ашурматов. За иранскую сборную участие в матче принял нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби, который сыграл 55 минут. Узбекистан и Иран возглавляют таблицу группы А с 7 очками. 15 октября Иран сыграет с Катаром, а Узбекистан — с командой ОАЭ.

В группе В Южная Корея победила Иорданию (2:0). Голами отметились Ли Джэ Сон (38-я минут) и О Хён Гю (68-я). Южнокорейцы с 7 очками лидируют в турнирной таблице, Иордания (4 балла) делит второе-третье места с командой Ирака.

Лига наций УЕФА

Сборная Италии сыграла вничью с Бельгией. Фото © ТАСС / Zuma

В Европе состоялось сразу несколько топ-матчей. Сборная Италии сыграла вничью с Бельгией в матче 3-го тура Лиги наций (2:2). Для россиян это была встреча старых знакомых. Италию возглавляет бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, а Бельгию — экс-наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско.

У итальянцев голами отличились Андреа Камбьязо и Матео Ретеги, а у гостей поля — Максим Де Кёйпер и Леандро Троссард. Теперь «скуадра адзурра» лидирует в группе 2-й лиги А, имея 7 очков. «Красные дьяволы» идут на третьей строчке (4 балла). В следующем туре Италия сыграет с Израилем, где фаворит уже определён. А вот бельгийцы сразятся с французами, и это будет топ-матч, в котором победу может одержать как одна, так и другая сборная.

Интересным был и матч 3-го тура группы 2 лиги А, где Франция встречалась с Израилем. Лидер французской команды Килиан Мбаппе пропустил этот сбор, тренер Дидье Дешам дал ему отдохнуть. Также команда осталась без Антуана Гризманна, который из-за напряжённых отношений с наставником неожиданно объявил о завершении карьеры в сборной. Несмотря на отсутствие своих лидеров, Франция этого не заметила и победила Израиль со счётом 4:1. У «трёхцветных» забили Эдуарду Камавинга, Кристофер Нкунку, Маттео Гендузи и Брадли Баркола. Автором единственного гола у Израиля стал Омри Гандельман.

«Мы забили четыре гола, чего с нами не случалось довольно давно. А Израиль забил, имея единственный момент. В перерыве я посетовал на технические ошибки. Но мы были серьёзны и старательны. Франция снова эффективна? Когда мы выигрываем, оказывается, что соперник слаб, а когда мы сами проигрываем — это мы ужасны», — сказал после матча Дешам.

При этом Израиль не смог провести домашний матч у себя в стране из-за военного конфликта с ХАМАС, поэтому игра прошла в Будапеште, Венгрия, на «Божик-арене».

Сборная Франции занимает второе место в группе 2 с 6 очками, а Израиль (0 баллов) располагается на четвёртой строчке.

Сенсацию преподнесла Греция, которая обыграла на «Уэмбли» Англию (2:1). У греческой команды дубль оформил Вангелис Павлидис (49‑я и 90+4‑я минуты), а у англичан отличился Джуд Беллингем (87-я).

Ирландия победила Финляндию со счётом 2:1. Получается, в группе 2 лидирует Греция с 9 очками, второй идёт Англия (6 баллов), Ирландия (3 балла) — третья, а Финляндия (0 баллов) — последняя. 14 октября греки попытаются обыграть Ирландию, а Англия должна без проблем справиться с Финляндией.

Как дела у сборной России?

Сборная России проводит тренировки. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

Наша национальная команда под руководством Валерия Карпина приехала в Новогорск, чтобы провести сборы. Правда, у российской сборной возникла серьёзная проблема: не смогли найти ни одного соперника, кто смог бы и согласился сыграть с нашей командой. Несмотря на это, из Монако был вызван Александр Головин, что оценили не многие. Ведь футболист проделал большой путь в Москву.

В рамках сбора команда провела открытую тренировку на стадионе «Динамо» для детей и посетила предпремьерный показ фильма про Фёдора Черенкова. В ноябре у команды планируются матчи с Сирией и Туркменистаном.

Авторы Галина Глазко