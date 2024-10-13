Звезда «Кармелиты» попала в реанимацию из-за «тихого убийцы», сгубившего Юру Шатунова
Актриса из «Вечного зова» и «Кармелиты» Екатерина Жемчужная перенесла инсульт
Актриса Екатерина Жемчужная. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Народная артистка РФ, сыгравшая в сериалах «Вечный зов» и «Кармелита», Екатерина Жемчужная перенесла инсульт и инфаркт. Об этом сообщил Телеграм-канал Mash.
По сведениям журналистов, 80-летняя народная артистка в тяжёлом состоянии попала в реанимацию в середине лета. Два дня она терпела головокружение, а уже потом решилась обратиться к врачам. Те поставили звезде диагноз острый ишемический инсульт и выяснили, что она уже перенесла инфаркт. Спустя полторы недели её выписали из реанимации, но актриса всё ещё проходит реабилитацию.
К слову, именно инфаркт забрал жизнь экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Кардиолог назвал фатальные ошибки при «тихом убийце», которые могли сгубить кумира 90-х.