Звезда «Кармелиты» попала в реанимацию из-за «тихого убийцы», сгубившего Юру Шатунова

По сведениям журналистов, 80-летняя народная артистка в тяжёлом состоянии попала в реанимацию в середине лета. Два дня она терпела головокружение, а уже потом решилась обратиться к врачам. Те поставили звезде диагноз острый ишемический инсульт и выяснили, что она уже перенесла инфаркт. Спустя полторы недели её выписали из реанимации, но актриса всё ещё проходит реабилитацию.