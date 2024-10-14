Миллисекунды после взрыва: Как выглядело первое подводное ядерное испытание СССР

Россиянам впервые показали снимки первого подводного ядерного испытания СССР, которое прошло 21 сентября 1955 года в бухте Чёрной губы на полигоне Новая земля. Кадры из недавно рассекреченного фотоальбома показали в эфире телеканала «Звезда».

Как выглядело первое подводное ядерное испытание СССР. Видео © Телеграм / Zvezdanews

На снимках можно увидеть первые миллисекунды с начала взрыва. На 10 миллисекунде появляется вспышка, а на 25-й образуется огненный шар. Он разрастается, формируя ударную волну, которая вспенивает поверхность воды. Спустя 250 миллисекунд появляется «гриб», растущий на глазах и стремительно поднимающийся вверх.

Эксклюзивные кадры сделал съёмочный самолёт на высоте 5 км над взрывом. Несмотря на огромные риски для экипажа, удалось получить идеальную картинку.