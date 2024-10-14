Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
14 октября, 09:33

Миллисекунды после взрыва: Как выглядело первое подводное ядерное испытание СССР

Опубликованы редкие фото первого подводного ядерного испытания СССР в 1955 году

Снимок первого подводного ядерного испытания СССР. Фото © Телеканал «Звезда»

Снимок первого подводного ядерного испытания СССР. Фото © Телеканал «Звезда»

Россиянам впервые показали снимки первого подводного ядерного испытания СССР, которое прошло 21 сентября 1955 года в бухте Чёрной губы на полигоне Новая земля. Кадры из недавно рассекреченного фотоальбома показали в эфире телеканала «Звезда».

Как выглядело первое подводное ядерное испытание СССР. Видео © Телеграм / Zvezdanews

На снимках можно увидеть первые миллисекунды с начала взрыва. На 10 миллисекунде появляется вспышка, а на 25-й образуется огненный шар. Он разрастается, формируя ударную волну, которая вспенивает поверхность воды. Спустя 250 миллисекунд появляется «гриб», растущий на глазах и стремительно поднимающийся вверх.

Эксклюзивные кадры сделал съёмочный самолёт на высоте 5 км над взрывом. Несмотря на огромные риски для экипажа, удалось получить идеальную картинку.

Выживальщик дал россиянам советы на случай ядерной войны
Выживальщик дал россиянам советы на случай ядерной войны

Первая атомная бомба СССР была испытана 29 августа 1949 года на Семипалатинском ядерном полигоне в Казахстане. За 40 лет существования полигона там было произведено около 450 ядерных испытаний. В 1991 году он был закрыт и сейчас не представляет никакой угрозы для людей.

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Наука
  • ядерныеиспытания
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров