Миллисекунды после взрыва: Как выглядело первое подводное ядерное испытание СССР
Опубликованы редкие фото первого подводного ядерного испытания СССР в 1955 году
Снимок первого подводного ядерного испытания СССР. Фото © Телеканал «Звезда»
Россиянам впервые показали снимки первого подводного ядерного испытания СССР, которое прошло 21 сентября 1955 года в бухте Чёрной губы на полигоне Новая земля. Кадры из недавно рассекреченного фотоальбома показали в эфире телеканала «Звезда».
Как выглядело первое подводное ядерное испытание СССР. Видео © Телеграм / Zvezdanews
На снимках можно увидеть первые миллисекунды с начала взрыва. На 10 миллисекунде появляется вспышка, а на 25-й образуется огненный шар. Он разрастается, формируя ударную волну, которая вспенивает поверхность воды. Спустя 250 миллисекунд появляется «гриб», растущий на глазах и стремительно поднимающийся вверх.
Эксклюзивные кадры сделал съёмочный самолёт на высоте 5 км над взрывом. Несмотря на огромные риски для экипажа, удалось получить идеальную картинку.
Первая атомная бомба СССР была испытана 29 августа 1949 года на Семипалатинском ядерном полигоне в Казахстане. За 40 лет существования полигона там было произведено около 450 ядерных испытаний. В 1991 году он был закрыт и сейчас не представляет никакой угрозы для людей.