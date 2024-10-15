Почему силовики охотятся за самой известной в России украинской журналисткой Яниной Соколовской В России постоянную участницу политических шоу Янину Соколовскую объявили в международный розыск. Она обвиняется в распространении фейков о ВС РФ. Однако на Украине её своей не считают и не ждут. Где скрывается журналистка? 14 октября, 21:11 Янина Соколовская объявлена в международный розыск. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio, Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yanina sokolovskaya

Украинская журналистка Янина Соколовская, известная в России деятельным участием в российских ток-шоу, объявлена в международный розыск. В июле прошлого года в её отношении Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за распространения ложной информации о ВС РФ. Как стало известно позже, фигурантка успела покинуть страну до того, как её задержали, — с тех пор она обосновалась в Эстонии.

Дело возбуждено по части второй статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооружённых сил Российской Федерации, совершённое по мотивам политической ненависти). В августе этого года Прокуратура Москвы добилась для журналистки заочного ареста.

По данным следствия, подрывную деятельность Соколовская вела в своём телеграм-канале с марта по май 2022 года. Под видом правдивых сообщений украинка публиковала явно ложную информацию о действиях ВС РФ против мирного населения Незалежной. Официально она якобы тогда же покинула Россию из-за несогласия с политикой государства.

Что нашли при обысках в квартире Соколовской

Янина Соколовская. Фото © YouTube / Putin

В 2023 году российские оперативники приехали к Соколовской с обыском. В Москве фигурантка уголовного дела жила в Алексеевском районе. Здесь она занимала трёшку площадью 85 квадратных метров, расположенную в добротной кирпичной сталинке у западной стороны знаменитого столичного парка «Сокольники».

На месте прошёл обыск, в ходе которого правоохранители обнаружили украинскую символику, армейский камуфляж, противогаз, деревянные мечи с трезубцем (беглянка растит троих детей). А кроме того, купюры разных номиналов и разных стран — 211 тысяч российских рублей, 18 тысяч американских долларов, 32,5 тысячи евро. Похоже, журналистка уехала из России так быстро, что даже не успела забрать с собой часть заработанных денег. Впрочем, возможно, она могла планировать вернуться, но уголовное дело спутало ей все планы.

На днях решение о заочном аресте Соколовской вступило в силу. Фото © mos-gorsud.ru

Где прячется Соколовская

Долгое время, куда могла сбежать украинская пропагандистка, не знали даже её коллеги – участники политических ток-шоу. Например, украинский, а позже и российский журналист Юрий Кот, хорошо знавший Соколовскую лично, тогда предположил, что беглянка вряд ли уехала на родину, потому что «там её никто не ждёт».

Российские СМИ пишут, что журналистка сейчас постоянно живёт в Эстонии. Действительно, она часто появляется в эфирах прибалтийских телеканалов и у местных ютуб-блогеров. Впрочем, в своих соцсетях в качестве своего местоположения она указывает Лондон.

Кто такая Янина Соколовская

Янине Соколовской 53 года. На Украине работала журналистом ещё с 1990 года, однако высшее образование получила намного позже — в 1997 году окончила Львовский полиграфический институт.

Известность в Незалежной получила, работая в украинских филиалах российских СМИ. Она была учредителем и главным редактором портала «Известия» на Украине, писала для «Коммерсанта» и «РИА Новости – Украина». Кроме того, была участницей общественно-политических программ на одном из центральных телеканалов.

Почему Соколовскую не любят на Украине

Благодаря этому на родине Соколовскую не любят украинские патриоты. Считают, что на ток-шоу она подыгрывала российской стороне, изображая глупого «эксперта», которого легко победить логичными доводами.

Кроме того, в Незалежной её называют пиарщицей политика-фрика Олега Ляшко и его Радикальной партии, а также бывшего кандидата в президенты Украины Юрия Бойко.

Сама же Соколовская в своих соцсетях пыталась убедить сограждан, что выполняла в Москве важную миссию — доносить украинскую позицию до россиян, «чтобы они понимали, какова реальная ситуация и что происходит на самом деле». И то, что ей была предоставлена российскими каналами такая возможность, она называла «положительной историей», которой нужно было обязательно воспользоваться.

Янина Соколовская. Фото © Wikipedia / Владислав Золотарь

Что думают о политической позиции Соколовской в России

Забавно, что в эту патриотическую миссию Соколовской в России верят даже далеко не все её коллеги – участники политических ток-шоу. Ряд таких приглашаемых телеэкспертов считают, что у нас в стране женщина просто зарабатывала на безбедную жизнь.

— Федеральное телевидение сделало Янину звездой, она зарабатывала очень хорошие деньги, — сообщил Юрий Кот в комментарии одному из европейских каналов после новостей о заведённом в 2023 году в отношении журналистки уголовном деле. — И удивляться тому, что у неё нашли какие-то огромные суммы, не приходится. А поскольку она человек на самом деле абсолютно безыдейный — она просто меняла рубли на доллары и евро.

Авторы Евгений Кузнецов