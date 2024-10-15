Проблема на 75 млн. Кто и почему мог покушаться на ресторатора Виктора Мишачёва Утром во вторник в Москве едва не погиб столичный ресторатор Виктор Мишачёв и его сын. На капоте его машины взорвалась бомба. Какие версии отрабатывают следователи? 15 октября, 11:40 Следователи выясняют, кто и почему покушался на Виктора Мишачёва. Коллаж © Life.ru. Обложка © msk.coyoteugly.ru, © Shutterstock / FOTODOM / rangizzz

Взрыв на Профсоюзной улице

Во вторник утром в Москву вернулись «лихие 90-е» — московского бизнесмена пытались взорвать прямо во дворе дома на улице Профсоюзной, что на юге столицы. Злоумышленники положили пакет с взрывчаткой прямо на капот его машины и прикрыли детской пелёнкой.

Взрыв прогремел, когда бизнесмен Виктор Мишачёв убирал мусор с капота машины. Фото © SHOT

К машине спустились сам предприниматель с сыном. Когда мужчина попытался смахнуть мусор на землю, взрывчатка сдетонировала. Бизнесмену оторвало часть правой кисти, также он получил осколочные ранения ноги. Ребёнку, который ждал, пока папа откроет машину, рассекло голову. После этого отец сумел схватить сына и поднялся с ним в квартиру на 15-м этаже. Оттуда он вызвал скорую. В итоге старшего увезли в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, а ребёнка — в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Видео © Telegram / SHOT

На данный момент подозреваемого у следствия пока нет, компоненты СВУ направлены на экспертизу. Следователи начали отрабатывать все версии покушения — бизнес Виктора Мишачёва, его отношения с сотрудниками, партнёрами и контрагентами, долги, личную жизнь, конфликты во дворе. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. В ближайшее время будут допрошены партнёры коммерсанта, конкуренты и сотрудники, которые могли быть, например, недовольны зарплатой. Двор на Профсоюзной до сих пор оцеплен. Там работают сапёры.

Что известно про Виктора Мишачёва

По данным SHOT, пострадавшим оказался 44-летний Виктор Мишачёв. Он — известный в тусовке ресторатор и владеет долями в 13 компаниях, в том числе в известных ночных заведениях, среди которых есть и очень громкие названия — бары «Гадкий койот», «Бунин» (уже не работает) и Dirty dance bar.

Вопреки ожиданиям, для совладельца успешных проектов мужчина живёт достаточно скромно. Его взорванная машина была припаркована во дворе под обычной панельной высоткой — здесь расположена квартира площадью 51 квадратный метр.

Виктор Мишачёв. Фото © SHOT

Кроме того, коммерсанта можно было увидеть на западе Москвы — на улице Шипиловской. Здесь в такой же панельке находится трёшка площадью 74 квадрата. Похоже, это квартира родителей.

В собственности у Мишачёва оказался новый китайский внедорожник Tank 300. Кроме него он водил скромную Toyota RAV4, Fiat Ducato и Acura RDX. В семье также был Peugeot 307, которым, возможно, пользовалась супруга бизнесмена. Известно, что пара воспитывает двоих сыновей.

Видео © Telegram / SHOT

Что известно о бизнесе Виктора Мишачёва

Общая сумма выручки всех заведений, соучредителем которых является Мишачёв, колеблется в районе полумиллиарда рублей. Впрочем, локомотивом прибыли являются как раз «Гадкий койот» — бар, расположенный в самом центре Москвы в Столешниковом переулке. В прошлом году только официально заведение выручило 160 млн рублей. По законодательству здесь трудоустроены 19 человек.

Столичные тусовщики называют его «легендарным» баром, где можно оторваться на полную катушку — публику разогревают специально обученные девушки-«койотки», которые непринуждённо общаются с посетителями, выпивают с ними, могут заигрывать и даже забираются на барную стойку для горячих танцев.

«Гадкий койот» — это американская франшиза одноимённого заведения, открывшегося в Нью-Йорке ещё в 1993 году. Первый франчайзи появился в Москве в 2009 году. Теперь же владельцы московского бара и сами стали франчайзерами — новые заведения с тех пор открылись в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани.

Интерьер бара «Гадкий койот». Фото © msk.coyoteugly.ru

Судя по данным ЕГРЮЛ, дела идут успешно. Новых сотрудников менеджмент предприятия ищет на сайтах по поиску работы. Зарплаты неплохие — например, в Питере бармену предлагают от 100 тыс. рублей на руки. «Мы не просто коллеги — мы семья, и всегда готовы помочь в сложных ситуациях», — так мотивируют претендентов на работу менеджеры фирмы.

Какие проблемы есть у владельцев «Гадкого койота»

Юридическим лицом, под крышей которого работает бар «Гадкий койот», является фирма «Бар тайм мск». Это наиболее прибыльное предприятие среди всех, соучредителем которых выступает Виктор Мишачёв. Но у него же и больше всего совладельцев — семь человек.

Взорванный в Москве внедорожник Виктора Мишачёва. Фото © LIfe.ru

Доля Виктора Мишачёва в этом проекте 8%. Практически во всех барных проектах, в которых участвует Мишачёв, примерно один и тот же состав учредителей. Однако неизменный участник и бенефициар подавляющего большинства бизнесов один и тот же — 51-летний коммерсант из Москвы Руслан Мухамедназаров.

В прошлом году у него возникли серьёзные финансовые проблемы — бизнесмен задолжал партнёрам солидную сумму, равную 71,5 млн рублей. Расплатиться он не сумел и дело дошло до суда. В итоге в феврале этого года ФССП открыло исполнительное производство — и к долгу Мухамедназарова прибавились ещё пять миллионов исполнительского сбора.

Авторы Евгений Кузнецов