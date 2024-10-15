Учёный назвал самый реальный способ замедлить старение Геронтолог объяснил Life.ru, как распознавать и подавлять тревожные возрастные изменения в организме. 15 октября, 13:03 Учёные выяснили, как продлить молодость. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grustock

Старение происходит рывками и проявляется в виде так называемых прокси-болезней, рассказал Life.ru доктор медицинских наук, первый заместитель директора научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» Андрей Ильницкий.

По его словам, возрастные изменения заметно ускоряются примерно в 45, 50 и 60–65 лет. Он подчеркнул, что осложняющие жизнь заболевания начинают развиваться раньше, поэтому стоит обратить внимание на их первые признаки и начать борьбу с ними заранее.

— Чаще всего это артериальная гипертензия, ожирение или сахарный диабет, когда в организме накапливается количество поломок, с которыми организму сложно справляться. Надо как можно раньше выявить эти заболевания и назначить лечение, антигипертензивную терапию или лечение, направленное на нормализацию уровня сахара. Плюс модификация образа жизни, — заявил геронтолог.

Ранее корейские учёные сообщили об открытии нового способа замедления старения на клеточном уровне. По их данным, с помощью особого вещества IU1 можно поддерживать так называемый протеостаз — процесс образования и распада белков в клетках организма. Они отмечают, что нарушение нормального течения этого процесса ускоряет старение.

Развитие возрастных болезней действительно часто бывает связано с теми или иными изменениями в клетках человека, признал геронтолог. Тем не менее он считает наиболее реалистичным и правильным рассматривать старение на уровне всего организма.

Авторы Александр Бочаров