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15 октября, 13:38

Путин передал во временное госуправление активы холдинга «Главпродукт»

Президент Владимир Путин подписал указ о введении временного государственного управления в компании «Главпродукт», которая производит более 500 наименований консервов, включая тушёнку, сгущёнку и паштеты. Данная компания принадлежит ООО «Промсельхозинвест», владельцем которого является американская Universal Beverage Company.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации 15 октября, все 100% долей в уставном капитале «Главпродукт» переходят в ведение Росимущества. Также под временное управление государства попадают акции и доли других консервных производителей, таких как ООО «Балтийский консервный завод», АО «Орелпродукт» и АО «Верховский молочно-консервный завод». Все эти компании также связаны с «Промсельхозинвест».

Ранее сообщалось, что возможный переход «Главпродукт» под контроль государства стал актуален из-за американского происхождения владельца.

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Напомним, что в прошлом году Владимир Путин подписал указ о передаче акций автодилера «Рольф» и его «дочек» во временное управление Росимущества.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Алексей Берковиц
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