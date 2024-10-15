Путин передал во временное госуправление активы холдинга «Главпродукт»

Президент Владимир Путин подписал указ о введении временного государственного управления в компании «Главпродукт», которая производит более 500 наименований консервов, включая тушёнку, сгущёнку и паштеты. Данная компания принадлежит ООО «Промсельхозинвест», владельцем которого является американская Universal Beverage Company.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации 15 октября, все 100% долей в уставном капитале «Главпродукт» переходят в ведение Росимущества. Также под временное управление государства попадают акции и доли других консервных производителей, таких как ООО «Балтийский консервный завод», АО «Орелпродукт» и АО «Верховский молочно-консервный завод». Все эти компании также связаны с «Промсельхозинвест».

Ранее сообщалось, что возможный переход «Главпродукт» под контроль государства стал актуален из-за американского происхождения владельца.