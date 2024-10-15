Сексуальный завтрак. Диетолог назвала обязательные продукты для мужчин и женщин Life.ru выяснил, почему рацион здорового человека несколько отличается в зависимости от его пола. 15 октября, 17:48 Диетолог назвала самые полезные и вредные продукты для мужчин и женщин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dusan Petkovic

Женщинам стоит есть больше продуктов, богатых железом, а мужчинам особенно нужен цинк, рассказала Life.ru врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. По её словам, диета в зависимости от пола несколько отличается из-за особенностей мужского и женского организма.

— Мужской и женский организмы различаются на уровне гормонов, метаболизма и физиологических потребностей, что предопределяет различные реакции на определённые продукты, — объясняет медик.

Диетолог советует женщинам обратить внимание на шпинат, мясо (особенно красное), бобовые и орехи. Во всех этих продуктах много железа, а женский организм теряет железо в определённые дни месяца — и иногда дело доходит до риска анемии, отмечает диетолог. Кроме того, бобовые богаты фитоэстрогенами, которые полезны дамам старшего возраста.

Мужчинам врач рекомендует еду с высоким содержанием цинка: морепродукты, мясо и цельнозерновой хлеб. Цинк участвует в синтезе тестостерона, объясняет Марият Мухина. Кроме того, она назвала особенно вредные продукты именно для мужчин или женщин.

— Женщинам вреден избыток кофеина: это может привести к беспокойству и усилению симптомов ПМС. Кроме того, трансжиры (например, в некоторых обработанных продуктах) связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Мужчинам не стоит злоупотреблять сахаром и солью. Избыточное потребление добавленного сахара может привести к повышенному образованию жира в области живота, что связано с высокими рисками заболеваний. Избыточная соль может привести к повышенному артериальному давлению, особенно у мужчин, у которых это встречается чаще, — поведала диетолог.

Ранее учёные из Канады заявили, что завтрак мужчин и женщин должен отличаться. По данным их исследования, по утрам мужской организм лучше воспринимает углеводы, поэтому для сильного пола на завтрак полезны в том числе отруби, овсянка, рис, гречка, бобовые и цельнозерновой хлеб. Меж тем женщинам после пробуждения больше подходят омлет, авокадо, рыба, орехи, оливки, кунжут и другие продукты с большим количеством полезных жиров.

Со своей стороны диетолог Марият Мухина предложила свои варианты идеального завтрака в зависимости от пола: для женщин — творог с ягодами и орехами, богатые кальцием и антиоксидантами, а для мужчин — кальмары с овощами, которые полезны для надпочечников и нервной системы.

Авторы Александр Бочаров