Для игр и для работы. Шесть лучших ноутбуков дешевле 100 000 рублей в 2024 году

За первые три квартала 2024 года стоимость устройств в данной категории выросла по меньшей мере на 10%. Однако вместе с тем растут и продажи — за тот же период рынок ноутбуков в штуках вырос примерно на 15%. Как выбрать подходящую модель для игр или работы, но при этом не переплатить?

MSI Katana 17 (B12UCX-1023XRU)

MSI Katana 17 — это игровой ноутбук, стремящийся к балансу между производительностью и ценой. В его основе лежит тандем из процессора Core i5-12450H и видеокарты GeForce RTX 2050, что позволяет справляться с современными играми на средне-высоких настройках. Геймеры оценят 17,3-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц, обеспечивающий плавность картинки. Система охлаждения Cooler Boost 5 эффективно борется с перегревом даже под нагрузкой. MSI Katana 17 привлекает внимание соотношением цены и производительности, но моделью без недостатков её не назовёшь. Время автономной работы оставляет желать лучшего, то есть MSI Katana 17 лучше рассматривать как бюджетную альтернативу игровому десктопу. К тому же дизайн кому-то может показаться простоватым — недостаточно агрессивным, если сравнивать с другими геймерскими системами. Также SSD на 512 ГБ, возможно, не хватит для большой игровой библиотеки. В остальном MSI Katana 17 — достойный представитель категории «дёшево и сердито».

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IAH7 82S900KWRK

Intel Core i5 12-го поколения в сочетании с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 обеспечивает комфортный игровой процесс. © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com – Yuri A

Lenovo IdeaPad Gaming 3 — ещё один игровой ноутбук, не пытающийся поразить воображение ценой. Сердцем системы стал процессор Intel Core i5 12-го поколения в сочетании с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050. Такой дуэт обеспечивает комфортный игровой процесс в большинстве современных игр на средних настройках графики. 15,6-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц порадует плавностью и плотностью картинки даже в самых динамичных сценах.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 не претендует на лавры флагманов, поэтому придётся мириться с некоторыми компромиссами. Опять же слабой стороной игровых моделей является автономность — на весь день отлучиться от розетки не получится. Дизайн ноутбука также довольно сдержанный. В целом Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IAH7 82S900KWRK — интересный и, главное, актуальный выбор для геймеров, ограниченных в бюджете, но не готовых жертвовать возможностью насладиться современными играми.

Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 2023 FA507NVR-LP040 90NR0JK5-M00230

Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 2023 — ноутбук, созданный для геймеров, которые ценят не только производительность, но и надёжность. За работу отвечает мощный дуэт: процессор AMD Ryzen 7 7435HS и видеокарта GeForce RTX 4060. Такая комбинация позволяет запускать многие современные игры на высоких настройках графики. При этом 15,6-дюймовый экран имеет частоту обновления 144 Гц, что тоже приятно впечатляет. ASUS TUF Gaming A15 2023 — это, как было упомянуто выше, не только производительность, но и прочность.

Четкий тачпад обеспечивает точное позиционирование курсора. © Shutterstock / FOTODOM / ShotPrime Studio

Ноутбук выполнен в соответствии с военным стандартом надёжности MIL-STD-810H. Это значит, что сердце не будет уходить в пятки, если ноутбук полетит со стола. Скорее всего, с ним ничего не случится. ASUS TUF Gaming A15 2023 — это хороший игровой ноутбук, который не боится суровых испытаний ни в виртуальных мирах, ни в реальности.

HP ProBook 440 G9 687N1UT

Переходим к устройствам для работы. HP ProBook 440 G9 — это ноутбук, созданный для эффективной работы в офисной среде. Он не кричит о себе броским дизайном, делая ставку на сдержанность и функциональность. За плавную работу отвечает процессор Intel Core i7 1255U поколения, а 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают комфорт при работе с большим количеством офисных приложений. Не совсем максимальный показатель, но зато HP ProBook 440 G9 не подведёт в длительных поездках — ёмкий аккумулятор обеспечивает до десяти часов автономной работы.

Эргономика ноутбука продумана до мелочей. Удобная клавиатура с хорошим ходом клавиш не мешает концентрации громкими кликами и залипаниями. При этом чёткий тачпад обеспечивает точное позиционирование курсора — почти как на MacBook.

Процессор AMD Ryzen 7 и 32 ГБ оперативной памяти гарантируют комфортную работу в любых офисных приложениях. © Shutterstock / FOTODOM / Dean Drobot

Honor MagicBook X16 Plus (BRI-7211)

Honor MagicBook X16 Plus — ноутбук, который стремится сделать работу в офисе комфортнее и продуктивнее. Его дизайн сдержанный, но по-своему стильный, вдохновлённый прошлыми поколениями MacBook Pro. В основе ноутбука лежит производительный процессор AMD Ryzen 7 и 32 ГБ оперативной памяти (ОЗУ). Данный сетап гарантирует комфортную работу в любых офисных приложениях благодаря ультимативному объёму ОЗУ.

Главным же достоинством устройства является большой 16-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц. Honor MagicBook X16 Plus создан для мобильной работы — ёмкий аккумулятор гарантирует до восьми часов автономной работы. Впрочем, данный параметр весьма условный, поэтому в офис лучше без зарядного устройства с ним не отправляться. В плане эргономики фишкой устройства является большой тачпад с поддержкой жестов, упрощающий навигацию.

Acer TravelMate P6 TMP614P-52-758G (NX.VSZER.006)

За высокую производительность отвечает современный процессор Intel Core i7 11-го поколения. © Shutterstock / FOTODOM / ginger_polina_bublik

Acer TravelMate P6 TMP614P-52-758G позиционируется как модель для бизнеса. Дизайн строгий, но элегантный. Вероятно, позаимствован у классических моделей Lenovo ThinkPad, иметь который в нулевых было так же престижно, как сейчас MacBook Pro. За высокую производительность отвечает современный процессор Intel Core i7 11-го поколения, а 16 ГБ оперативной памяти позволяют легко переключаться между задачами и работать с требовательными приложениями.

При этом с 1 ТБ памяти, скорее всего, пользователь никогда не столкнётся с уведомлением о нехватке «дискового пространства». Acer TravelMate не боится частых и долгих транспортировок — прочный корпус из магниевого сплава защищает внутренности от случайных ударов. Аккумулятор обеспечивает до десяти часов автономной работы. Комфорт в работе — один из главных приоритетов Acer TravelMate P6. Тачпад здесь, как и в Honor, тоже крупный и поддерживает жесты.