Два члена «Азова»* объявлены в России террористами

В список террористов и экстремистов добавили боевиков украинского нацполка «Азов»* Александра Педасюка** и Сергея Завгороднего**. Об этом известно из данных на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица: Педасюк** Александр Вячеславович, 24.12.1999 года рождения, город Ахтырка Сумской области Украины... Завгородний** Сергей Владимирович, 12.07.1976 года рождения, поселок Горностаевка Херсонской области Украины», — говорится на сайте.

В список запретов для людей из данного списка входит: взаимодействие со СМИ, размещение информации в Сети, организация публичных мероприятий, участие в выборах и использование финансовых услуг, за исключением получения зарплат и уплаты налогов.

Недавно скандально известную журналистку и феминистку Залину Маршенкулову** добавили в перечень террористов и экстремистов. Помимо неё в список попал блогер Раджабзода Салмон Джумабой**. Он прославился благодаря оскорблению русских девушек.