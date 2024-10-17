Рыжая бестия. Что известно о русскоязычном пропагандисте НАТО Беате Паташовой Головной офис НАТО в Брюсселе поручил продвигать свою повестку на русскоязычную аудиторию бывшей стажёрке. Её зовут Беата Паташова. Life.ru выяснил, откуда она взялась и чем ранее занималась. 16 октября, 21:11 Руководитель программы НАТО для России Беата Паташова. Обложка © Telegram / НАТО по-русски

Кто такая Беата Паташова

Речь не поставлена, с суфлёра читает быстро, глотая звуки и даже целые слова. Часто употребляет штамп «кривое зеркало российской пропаганды» — нынешний русскоязычный рупор натовской пропаганды выглядит не слишком респектабельно. Это руководитель программы НАТО для России и восточноевропейских партнёров отдела общественной дипломатии штаб-квартиры НАТО Беата Паташова.

Паташовой 33 года, она родилась в 1991 году в маленьком городке Висагинасе на северо-востоке Литвы, похоже, в смешанной семье, в которой говорили и по-русски, и по-литовски. Знание русского на уровне носителя языка, собственно, и открыло перед юной студенткой из Литвы перспективы работы в крупнейшем военно-политическом альянсе.

Судя по её резюме, училась в Вильнюсе в местном университете на политолога. К тому времени девушка ещё находилась в орбите Русского мира — сидела в российских соцсетях и форумах, в 2004 году в составе команды Висагинаса «Крепкие орешки» участвовала в онлайновых турнирах игры «Что? Где? Когда?», которые организовывало, похоже, уже почившее Всемирное движение интеллекта, некогда созданное покойным украинским журналистом Юрием Хайчиным. Соперниками литовцев были не только россияне, но и команды из Израиля, Казахстана, Украины, Болгарии, Эстонии и Финляндии.

В 2011 году по программе обмена студентами она уехала в Бельгию, где получила степень бакалавра политологии в Свободном университете Брюсселя. И там же прошла стажировку в постоянном представительстве Литвы в ЕС, где обеспечивала поддержку руководства в различных рабочих встречах и на официальных мероприятиях.

Студентка Беата Паташова в 2010 году. Фото © Flickr

Спустя год на непродолжительное время она вернулась в Литву, где успела сначала отстажироваться в Вильнюсском городском самоуправлении — в комитете, отвечавшем за работу с молодёжью, а позже попала на стажировку в Министерство национальной обороны Литовской Республики в Департамент евроатлантического сотрудничества.

Впрочем, тогда международная карьера Паташовой могла и закончиться. После окончания стажировки, похоже, никаких серьёзных предложений по работе от министерства ей не поступило — и вчерашней стажёрке ничего не оставалось делать, как пойти работать менеджером по работе с клиентами в местный колл-центр, обслуживавший разные литовские коммерческие компании.

Во время стажировки в Минобороны Литвы Беата Паташова, похоже, ещё не думала о своей безопасности в Сети. Фото © VK / Ксю Ня

Как Паташова попала в НАТО

В 2013 году Беата Паташова уехала учиться во Францию, где получила магистра политологии в Парижском институте политических исследований. Там она занималась изучением России, учила французский и как волонтёр помогала талантливым подросткам из неблагополучных районов Парижа завершить школьное образование и поступить в университеты.

В июне 2014 года её взяли стажёром в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Здесь она до 2021 года занималась мониторингом российских СМИ и медиааналитикой. В это время Паташова активно регистрируется в российских соцсетях, заводит липовые аккаунты, с помощью которых, похоже, изучает настроения российской молодёжи в Интернете.

Беата Паташова в 2014 году. Фото © VK / Ксю Ня

Кроме того, ей часто приходилось ездить по странам Восточной Европы, где она участвовала в организации встреч функционеров НАТО средней руки со студентами разных вузов. К этому моменту она уже свободно владела английским и французским языками и понимала и читала по-украински.

А в 2022 году она заняла должность руководителя программы НАТО для России и восточноевропейских партнёров отдела общественной дипломатии штаб-квартиры НАТО. Вся последующая деятельность тесно связана с событиями на Украине. С тех пор она появляется в Киеве, где принимает участие в различных антироссийских мероприятиях. В частности, Life.ru выяснил, что Паташова активно занималась вопросами проукраинской пропаганды на территории Крыма и налаживала контакты с функционерами крымско-татарской диаспоры.

Авторы Евгений Кузнецов