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16 октября, 17:14

«Не забываем»: Вдова Моторолы рассказала о легендарном комбате «Спарты» в 8-ю годовщину его гибели

Вдова Моторолы в годовщину его гибели назвала комбата самым светлым человеком

Портрет Моторолы у памятника Александру Невскому в Мелитополе. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Портрет Моторолы у памятника Александру Невскому в Мелитополе. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

В восьмую годовщину гибели Арсена Моторолы Павлова его вдова Елена рассказала, как переживает утрату и продолжает дело убитого супруга. Женщина поделилась, что планирует после окончания СВО помогать детским домам и домам престарелых, передаёт «Mash на Донбассе».

Елена Павлова рассказывает про Арсена Моторолу Павлова. Видео © Telegram / «Mash на Донбассе»

«Дались [восемь лет] очень тяжело. Конечно, разные моменты в жизни бывали. Бывали и радостные моменты за эти восемь лет, но о муже и папе мы не забываем ни на секунду и он незримо всегда с нами, всегда нас сопровождает», — отметила Елена.

Она добавила, что Арсен был светлым человеком в её жизни. Когда родилась их старшая дочь, Моторола с сослуживцами обустраивали полигон и там познакомились с мальчишкой 8-9 лет, который постоянно сбегал из интернатов. Арсен настолько проникся к мальчугану, что даже захотел усыновить его, но не успел.

«По поводу людей, которые совершили убийство, я комментировать лучше не буду, потому что корректных слов на этот счёт у меня нет», — добавила вдова Моторолы.

В планах у Елены — объединить как можно больше людей, приблизить победу, победить, а потом вернуться к занятию, с которого она начинала — помощи детдомам и пожилым людям. Сейчас же женщина помогает военным, поэтому она открыла фонд «Добро в дом».

Напомним, что Моторолу подорвали в лифте дома. Эти летом удалось установить четырёх участников подрыва. Суд уже вынес им приговоры. Основному фигуранту Александру Погорелову светит пожизненное лишение свободы.

Арсен Павлов — первый командир батальона «Спарта», который был образован в Донецке на базе пулемётно-противотанкового взвода в августе 2014 года. Моторола был убит 16 октября 2016 года при взрыве бомбы в лифте своего дома. Власти ДНР квалифицировали это как теракт и возложили вину на Службу безопасности Украины (СБУ). Минувшим летом суд вынес приговоры убийцам Моторолы.

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Полина Никифорова
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