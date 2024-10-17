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17 октября, 09:26

Проблема вагонетки: ИИ Tesla выбрал, чья жизнь важнее — пешехода или пассажира

В Румынии автопилот Tesla спас жизнь пешеходу, подвергнув опасности водителя

Автопилот автомобиля Tesla S попал в ситуацию со сложным выбором: задавить пешехода или же перестроиться на встречную полосу и столкнуться с другим автомобилем. О результатах морально-этического выбора ИИ рассказал портал Avtoevolution.

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Искусственный интеллект выбрал спасти жизнь пешеходу, упавшему на проезжую часть, но при этом подверг опасности пассажиров обеих машин. Инцидент произошёл в Брашове, что в Румынии. Однако, был ли включен в этот момент в машине автопилот — неизвестно. Возможно, девушка за рулём имела быструю реакцию и сама вывернула автомобиль. В итоге, водитель второго автомобиля получил травмы головы и руки. Пешеход и девушка за рулём Tesla не пострадали.

Ранее эксперт заявлял, что нейросети могут подставлять невинных людей. ИИ может придумывать нереальные факты о людях и разрушить тем самым жизнь человека. Это грозит реальными, фатальными проблемами.

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Freepik

Полина Никифорова
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