Проблема вагонетки: ИИ Tesla выбрал, чья жизнь важнее — пешехода или пассажира

Автопилот автомобиля Tesla S попал в ситуацию со сложным выбором: задавить пешехода или же перестроиться на встречную полосу и столкнуться с другим автомобилем. О результатах морально-этического выбора ИИ рассказал портал Avtoevolution.

Искусственный интеллект выбрал спасти жизнь пешеходу, упавшему на проезжую часть, но при этом подверг опасности пассажиров обеих машин. Инцидент произошёл в Брашове, что в Румынии. Однако, был ли включен в этот момент в машине автопилот — неизвестно. Возможно, девушка за рулём имела быструю реакцию и сама вывернула автомобиль. В итоге, водитель второго автомобиля получил травмы головы и руки. Пешеход и девушка за рулём Tesla не пострадали.