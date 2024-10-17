Цены на iPhone 15 в России опустились до 60 тысяч рублей

В России резко упала цена на базовый iPhone 15, выпущенный в 2023 году. Теперь модель можно приобрести по цене от 60 до 70 тысяч рублей, что заметно меньше стоимости на старте продаж, когда аппарат предлагался по цене от 125 до 170 тысяч рублей. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.ru.

Изменение стоимости произошло в середине октября. Эксперты подчёркивают, что устройство подешевело на 15-20 процентов по сравнению с сентябрьскими ценами, и почти на 50 процентов – с момента выхода в продажу.

«По сравнению с первоначальной стоимостью разница составляет почти 50 процентов...», — говорится в публикации.

Отдельно отмечается, что наименьшая цена возможна при покупке iPhone 15 из-за рубежа, однако в этом случае российским покупателям придётся уплачивать таможенные пошлины.

Смартфон оснащён 6,1-дюймовым OLED-экраном с частотой 60 герц, процессором Apple A16 Bionic и 6 гигабайтами оперативной памяти. Также модель оборудована двойной камерой с разрешением 48 и 12 мегапикселей, портом USB-C и аккумулятором ёмкостью 3349 мАч. Операционная система — iOS 18.

При этом iPhone 16, получил более мощный процессор A18, объём оперативной памяти в 8 гигабайт, новый микрофон с записью объёмного звука и батарею ёмкостью 3561 мАч.